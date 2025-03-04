Электросамокат вместо общественного транспорта: в Краснодаре и Сочи в 2,5 раза выросла популярность кикшеринга — аналитики

С декабря по март 2025 года жители Краснодара и Сочи пользовались электросамокатами «МТС Юрент» в 2,5 раза чаще, чем за аналогичный период годом ранее

Цифровая экосистема МТС подвела итоги зимнего сезона по использованию кикшеринга «МТС Юрент». Оказалось, что с декабря по март краснодарцы и сочинцы проехали на электросамокатах больше 5 млн километров.

Зимний сезон 2024-2025 показал, что самокаты становятся альтернативой общественному транспорту даже в холодное время года: почти 90% зимних поездок дублировали транспортный сценарий. В среднем они длились по 20 минут, но большая часть (72%) не превышала 10 минут.

Краснодар, Сочи, Сириус и Ставрополь стали городами-лидерами по количеству поездок на самокатах зимой. Самыми активными днями для катания в Краснодарском крае стали 10 декабря и 1 января, когда количество поездок достигло уровня летних месяцев.

Самые популярные кикшеринговые маршуты в Краснодаре: микрорайон Любимово — улица Зиповская,

микрорайон Гидростроителей — остановка «ТЭЦ»,

улица Красная — Фестивальный микрорайон.

Сочинские самокатчики чаще всего ездили из села Веселое и поселка Кудепста в центр Адлера. В Сириусе самыми востребованными локациями для поездок традиционно стали Олимпийский парк и Олимпийский проспект.

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