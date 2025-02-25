Активистка Яна Антонова провела одиночный пикет у дуба, посаженного жителями Краснодара против строительства храма в Юбилейном микрорайоне

25 февраля активистка Яна Антонова обратилась к митрополиту Екатеринодарскому и Кубанскому Василию с призывом не застраивать зеленую зону храмом. Главред Юга.ру Александр Гончаренко сфотографировал пикет и поговорил с Антоновой об истории протеста и, возможно, самом медийном дереве Краснодара. Почему вы решили привлечь внимание к застройке зеленой зоны храмом сейчас? — 1 марта вступает в силу новый Генплан, и жители опасаются, что мэр Евгений Наумов передаст зеленую зону на набережной Русской православной церкви под застройку. Хочу убедить митрополита отказаться от намерения застроить зеленую зону. Храм Божий не то сооружение, которое нужно строить там, где большая часть жителей против этого строительства. В 2019 году губернатор, открывая первую часть сквера имени 80-летия образования Краснодарского края, обещал жителям, что и во второй части будет сквер. Люди помнят это обещание.

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Вы провели пикет у Дуба хранителя, который жители посадили в знак протеста против застройки. Тогда — в октябре — дуб пытались вырвать, но сейчас он и еще 11 саженцев символизируют хотя бы молчаливое единогласие района по спорной земле. Как еще жители защищали ее от строительства? — Взаимодействие актива Юбилейного микрорайона с властями по поводу очередной угрозы застройки набережной происходило так. Во-первых, в сентябре минувшего года Вениамин Иванович Кондратьев на градсовете с общественниками в администрации Краснодара сообщил о своем желании воздвигнуть крупнейший на юге страны храм у нас на набережной в зеленой зоне. На что председательница общественного совета Юбилейного Татьяна Федоровна Захарова сразу же сказала ему, что 98% жителей против. Вениамин Иванович жестко возразил: «А должны быть за». Во-вторых, в конце ноября жительницы Юбилейного ездили к губернатору в церковь в Динской, где Вениамин Иванович по воскресеньям принимает просителей. Они отвезли ему три тысячи подписей под обращением против строительства храма. Губернатор подписи не принял и повел себя как Никита Сергеевич Хрущев на выставке в Манеже. Потом по инициативе Вениамина Ивановича состоялась еще одна встреча с ездившими к нему жительницами Юбилейного. Губернатор продолжал настаивать на своем намерении построить храм на набережной, но, возможно, не в самой зеленой зоне, а на бетонной площадке, где сейчас спуск к реке от Платанового бульвара. Какое решение принял или не принял губернатор по итогам этих встреч, власти не объявляли. Во встрече губернатора с жительницами Юбилейного, возившими к нему подписи против строительства храма, также участвовал митрополит Василий. У Дуба хранителя есть минимум два телеграм-канала. Один — «Дуб Хранитель ЮМР» — ведут жители, выступающие за сохранение зеленой зоны. Второй — «Дуб Хранитель 🌳» — до 22 января считал «дни без вырывания меня из земли» и порой репостил муниципальные новости.



По словам Антоновой, протестующие считают, что вторым каналом управляют власти. Она отметила, что в этом канале «никогда не показывали пикеты у дуба, которых было немало».

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Вы защищаете зеленую зону в ЮМР не впервые, но впервые обращаетесь именно к духовенству. Пожалуйста, поясните это решение. — Полагаю, что одной из причин того, что митрополит Василий так упорно желает застроить последнюю большую зеленую зону Юбилейного храмом является то, что по происхождению он не кубанец, а сибиряк. В Сибири земли и лесов много. И не понять уроженцу Томска, почему мы, краснодарцы, так дорожим последним оставшимся у нас в районе зеленым клочком земли, где могут бегать, кататься на санках и общаться с природой наши дети. Но как в 2013-2017 годах смогли жители Юбилейного отстоять набережную от застройки многоэтажками Вексельбергом, так и теперь справимся.

Катания на санках в зеленой зоне, отведенной под застройку © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Объявление жителей, посадивших дуб © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Пикет Яны Антоновой против застройки зеленой зоны © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру