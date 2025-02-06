В Краснодарском крае с танкера «Волгонефть-239» вывезли первую партию срезанного металла

Предыстория : 15 декабря в Керченском проливе два судна с нефтью потерпели крушение. В конце января из танкера «Волгонефть-239» откачали весь мазут. Специалисты разрезают его на части, чтобы потом утилизировать. Второе судно — «Волгонефть-212» — только планируют поднять со дна.

6 февраля пресс-служба Министерства транспорта РФ сообщила , что в Краснодарском крае вывезли первую партию — 10 тонн — демонтированных частей танкера «Волгонефть-239». Всего к переработке подготовили более 50 тонн металла. Демонтаж проводят в два этапа. Сейчас разбирают жилую надстройку судна высотой около 17 метров. Металлическую обшивку и крупные элементы кормы разрезают на более мелкие фрагменты и грузят в транспорт.

Следующий этап будет сложнее. Специалистам придется разделать подводную часть корпуса. Начать работы планируют на следующей неделе. Предварительно с танкера сняли все запасы: более тонны моторного масла, 18 тонн технических вод и около 38 тонн дизтоплива.

Напомним, что затонувшим танкерам было больше 50 лет. «Волгонефть-212» построили в 1969 году, а «Волгонефть-239» — в 1973 году. Эколог Дмитрий Лисицын рассказывал, что критический возраст судов составляет 25 лет. По истечении этого срока резко возрастают риски безопасности. Это закреплено в российском законодательстве.

Изначально эти танкеры строили для работы на реках, в море они могут заходить лишь в хорошую погоду, предел — волны в 2,5 метра. В день крушения, 15 декабря, в Керченском проливе были трехметровые волны, а шторм оценили в 6-7 баллов.