В Краснодарском крае начали откачивать мазут из танкера. Планируют успеть в январе
После откачки мазута танкер «Волгонефть-239» утилизируют. Что сделают со вторым судном, затонувшим в Керченском проливе?
19 января Минтранс России сообщил, что из танкера «Волгонефть-239», который сел на мель в районе мыса Панагия в Темрюкском районе, начали откачивать мазут. Битумовозы вывезли первые 20 тонн. Всего на судне находится почти 1500 тонн нефтепродуктов. Работы планируют завершить в конце января.
Предварительно мазут разогревают до +45 градусов, а затем перекачивают в герметичные битумовозы. Машины подъезжают по временной насыпи, которая одновременно защищает от утечек в море.
Откачать мазут из танкеров и защитить анапский песок:
Глава Росморречфлота Андрей Тарасенко в эфире «Первого канала» рассказал, что после завершения работ танкер утилизируют.
«Полностью все распилим, железо увезем на металлолом. Сейчас вот мы отдаем 20 тонн мазута в битумовоз, и он идет на ж/д состав полностью, и полностью мы сейчас прогреваем следующий танк, следующий, и по очереди так осушим», — отметил Тарасенко.
20 декабря оперштаб краснодарского края сообщил, что происходит со вторым танкером — «Волгонефть-212». Водолазы выяснили, что фрагменты кормовой части лежат на глубине 20 метров. Специалистам предстоит замерить остаточные толщины и оценить прочность корпуса. Это важно, чтобы рассчитать способ подъема фрагментов судна.
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