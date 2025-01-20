В Краснодарском крае начали откачивать мазут из танкера. Планируют успеть в январе

После откачки мазута танкер «Волгонефть-239» утилизируют. Что сделают со вторым судном, затонувшим в Керченском проливе?

19 января Минтранс России сообщил, что из танкера «Волгонефть-239», который сел на мель в районе мыса Панагия в Темрюкском районе, начали откачивать мазут. Битумовозы вывезли первые 20 тонн. Всего на судне находится почти 1500 тонн нефтепродуктов. Работы планируют завершить в конце января.

Предварительно мазут разогревают до +45 градусов, а затем перекачивают в герметичные битумовозы. Машины подъезжают по временной насыпи, которая одновременно защищает от утечек в море.