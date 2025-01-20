В Краснодарском крае начали откачивать мазут из танкера. Планируют успеть в январе

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала эколога Георгия Каваносяна https://t.me/ecozhora/4480
    © Скриншот фото из телеграм-канала эколога Георгия Каваносяна https://t.me/ecozhora/4480

После откачки мазута танкер «Волгонефть-239» утилизируют. Что сделают со вторым судном, затонувшим в Керченском проливе?

19 января Минтранс России сообщил, что из танкера «Волгонефть-239», который сел на мель в районе мыса Панагия в Темрюкском районе, начали откачивать мазут. Битумовозы вывезли первые 20 тонн. Всего на судне находится почти 1500 тонн нефтепродуктов. Работы планируют завершить в конце января.

Предварительно мазут разогревают до +45 градусов, а затем перекачивают в герметичные битумовозы. Машины подъезжают по временной насыпи, которая одновременно защищает от утечек в море.

Откачать мазут из танкеров и защитить анапский песок:

Глава Росморречфлота Андрей Тарасенко в эфире «Первого канала» рассказал, что после завершения работ танкер утилизируют. 

«Полностью все распилим, железо увезем на металлолом. Сейчас вот мы отдаем 20 тонн мазута в битумовоз, и он идет на ж/д состав полностью, и полностью мы сейчас прогреваем следующий танк, следующий, и по очереди так осушим», — отметил Тарасенко.

20 декабря оперштаб краснодарского края сообщил, что происходит со вторым танкером — «Волгонефть-212». Водолазы выяснили, что фрагменты кормовой части лежат на глубине 20 метров. Специалистам предстоит замерить остаточные толщины и оценить прочность корпуса. Это важно, чтобы рассчитать способ подъема фрагментов судна.

Как писали Юга.ру, около Анапы появились новые нефтяные пятна.

Анапа Нефть Происшествия Разлив нефти Темрюкский район Черное море Экология

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