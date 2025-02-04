«Плывет огромными кусками». На очищенных пляжах Анапы обнаружили новые выбросы мазута

4 февраля блогер Макс Анапский поделился фотографиями с ранее очищенного от мазута пляжа курорта. На снимках видны свежие пласты нефтепродуктов.

«Сейчас почти ноль градусов. Не могу поверить, что это со дна. Либо потек новый танкер, либо разогревали части танкеров на дне. Другого не понимаю. Оба варианта ужасны», — написал Анапский.

Местный блогер Юрий Озаровский тоже заявил о новых выбросах мазута. По словам мужчины, во время пробежки он почувствовал неприятный запах нефтепродуктов, у него начали слезиться и краснеть глаза.

Позже он также показал очищенный волонтерами пляж с противомазутным рвом. В море и на песке видны нефтепродукты.

«Мазут на всех пляжах, где я был. И плывет мазут огромными кусками. Нам рассказывали, что он в толще воды не плавает. Вот вам, пожалуйста», — рассказал Озаровский.