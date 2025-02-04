«Плывет огромными кусками». На очищенных пляжах Анапы обнаружили новые выбросы мазута

Краснодарский край

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  • © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Макс Анапский»
    © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Макс Анапский»

Анапские блогеры рассказали о новых выбросах мазута на пляжи курорта

4 февраля блогер Макс Анапский поделился фотографиями с ранее очищенного от мазута пляжа курорта. На снимках видны свежие пласты нефтепродуктов.

По словам блогера, мазут мягкий и теплый. 

«Сейчас почти ноль градусов. Не могу поверить, что это со дна. Либо потек новый танкер, либо разогревали части танкеров на дне. Другого не понимаю. Оба варианта ужасны», — написал Анапский.

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Местный блогер Юрий Озаровский тоже заявил о новых выбросах мазута. По словам мужчины, во время пробежки он почувствовал неприятный запах нефтепродуктов, у него начали слезиться и краснеть глаза.

Позже он также показал очищенный волонтерами пляж с противомазутным рвом. В море и на песке видны нефтепродукты.

«Мазут на всех пляжах, где я был. И плывет мазут огромными кусками. Нам рассказывали, что он в толще воды не плавает. Вот вам, пожалуйста», — рассказал Озаровский.

Как писали Юга.ру, в очищенном песке Анапы нашли опасное вещество, которое может вызывать онкологию. Его содержание превышает норму в 22,5 раза.

Анапа Курорты и туризм Нефть Разлив нефти Черное море Экология

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