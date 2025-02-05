Минтранс проверит танкерный флот после аварии в Керченском проливе и разлива нефти в Черном море

В России проверят судоходные компании, которые используют танкеры

Предыстория: Танкерам, потерпевшим 15 декабря крушение в Керченском проливе, было больше 50 лет. «Волгонефть-212» построили в 1969 году, а «Волгонефть-239» — в 1973 году.



Эколог Дмитрий Лисицын рассказывал, что критический возраст судов составляет 25 лет. После риски безопасности резко возрастают. Это закреплено в российском законодательстве.



Изначально эти танкеры строили для работы на реках, в море они могут заходить лишь в хорошую погоду, предел — волны в 2,5 метра. 15 декабря в Керченском проливе были трехметровые волны, а шторм оценили в 6-7 баллов.

5 февраля пресс-служба Минтранса России сообщила в телеграм-канале, что ведомство проверит 500 компаний, эксплуатирующих суда танкерного флота.



Проверки проведет Ространснадзор. Их планируют завершить до начала навигации 2025 года.

Разлившийся в Черном море мазут принадлежал «Роснефти»: Ущерб окружающей среде оценивают в 33,4 млрд рублей

За это время ведомство оценит, насколько юридические лица и индивидуальные предприниматели соблюдают требования при перевозках нефти и нефтепродуктов.



Также будет проведена ревизия нормативной базы, которая регламентирует эти перевозки.



Напомним, что из танкера «Волгонефть-239» откачали весь мазут. Специалисты хотят разрезать его на части, чтобы потом утилизировать. Второе судно — «Волгонефть-212» — планируют поднять со дна. Водолазы измеряют прочность корпуса и фрагментов судна.