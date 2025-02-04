Есть ли мазут? Кубанские дайверы показали, как выглядит морское дно между «Анапским взморьем» и Большим Утришом

Краснодарский край

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  • © Скриншоты видео дайвера Юрия Кашина
    © Скриншоты видео дайвера Юрия Кашина

Водолазы продолжают обследовать дно Черного моря у берегов Анапы

3 февраля дайвер Юрий Кашин рассказал Юга.ру, что обследовал дно Черного моря у берегов Анапы. Он погружался у природного комплекса «Анапское взморье» и заказника «Большой Утриш».

Водолаз утверждает, что не обнаружил следов мазута на этих участках и показал видео. На кадрах не видно загрязнений нефтепродуктами, однако на дне моря заметили проволоки, трубы и другой мусор.

Похожи на сгустки мазута:

В тот же день краевой оперштаб сообщил, что спасатели также обследовали дно в 200 метрах от берега возле Бугазской косы и не нашли фрагментов мазута.

При этом, по данным МЧС РФ, 2 февраля водолазы собрали и подняли на поверхность 1,3 тыс. килограммов нефтепродуктов в районе Витязево. Напомним, что куски мазута на этом участке и возле Бургасской косы находили в середине января.

Ранее эколог Георгий Каваносян сообщал, что мазут необходимо убирать со дна Черного моря и предложил разработать методику очистки. Эколог предупредил, что если этого не сделать, то с потеплением вода начнет прогреваться. Произойдут новые выбросы. 

Как писали Юга.ру, Роспотребнадзор не нашел проблем в рыбе и морепродуктах из Черного моря. Однако депутат требует ограничить вылов.

Анапа Животные Нефть Разлив нефти Черное море Экология

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