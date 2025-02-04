Есть ли мазут? Кубанские дайверы показали, как выглядит морское дно между «Анапским взморьем» и Большим Утришом

Водолаз утверждает, что не обнаружил следов мазута на этих участках и показал видео. На кадрах не видно загрязнений нефтепродуктами, однако на дне моря заметили проволоки, трубы и другой мусор.

3 февраля дайвер Юрий Кашин рассказал Юга.ру, что обследовал дно Черного моря у берегов Анапы. Он погружался у природного комплекса «Анапское взморье» и заказника «Большой Утриш».

В тот же день краевой оперштаб сообщил, что спасатели также обследовали дно в 200 метрах от берега возле Бугазской косы и не нашли фрагментов мазута.

При этом, по данным МЧС РФ, 2 февраля водолазы собрали и подняли на поверхность 1,3 тыс. килограммов нефтепродуктов в районе Витязево. Напомним, что куски мазута на этом участке и возле Бургасской косы находили в середине января.

Ранее эколог Георгий Каваносян сообщал, что мазут необходимо убирать со дна Черного моря и предложил разработать методику очистки. Эколог предупредил, что если этого не сделать, то с потеплением вода начнет прогреваться. Произойдут новые выбросы.