Откачать мазут из танкеров и защитить анапский песок. Эколог назвал 5 проблем, не решенных за месяц катастрофы в Черном море

Эколог Георгий Каваносян назвал задачи, которые необходимо решить для ликвидации разлива нефти

Предыстория. 27 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два танкера. По официальным данным, в море вылилось около 2,4 тыс. тонн мазута, экологи считают, что около 6 тыс. тонн. Экологическая катастрофа затронула Краснодарский край, Республику Крым, Севастополь и Запорожье. 15 января эколог и гидрогеолог Георгий Каваносян опубликовал в своем телеграм-канале пост с промежуточными итогами ликвидации разлива нефти в Черном море. Он рассказал, что спустя месяц после катастрофы остаются нерешенными пять главных проблем.



В первую очередь, по словам Каваносяна, необходимо немедленно откачать мазут из затонувших танкеров. По данным радиолокационной съемки, как минимум до 12 января продолжалось истечение из района затонувших кораблей. «Логично, что в тонущем судне сначала затыкают дыры, а потом вычерпывают воду. Но мы стоим с лопатами и моющими средствами уже целый месяц, а танкеры в это время продолжают течь. Такими темпами будем мыть птиц и убирать мазут еще несколько месяцев. Мартышкин труд должен быть закончен», — отметил эколог.

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14 января об этом упомянул глава Крыма Сергей Аксенов. Он сообщил, что до тех пор, «пока корабли не поднимут, мы все равно ожидаем, что ситуация будет деградировать». Второй срочной задачей Каваносян считает защиту орнитологических территорий регионального и международного значения (ООПТ). Необходимо установить боновые заграждения, сетки на берегах и подготовить инфраструктуру для создания штабов по уборке мазута и спасению птиц. По разным оценкам, там зимуют в районе 50 тыс. водоплавающих птиц, а в течение года численность пернатых может доходить до 1 млн.

Также необходимо запретить вывоз анапского песка без просеивания . Песка на пляжах остается все меньше. От морского вокзала Анапы до Витязево его мощность — 2-3 метра, а от Витязево до Соленого озера — всего 0,5-1 метр. «Если не получится увезенный песок очистить от нефтепродуктов и вернуть на место, то завозить для восстановления пляжей нужно будет не абы какой кварцевый песок, а именно с преобладанием зерен кварца цитрина. Иначе золотые пляжи Анапы могут перестать быть золотыми», — отметил эколог. Именно кварц цитрина придает анапскому песку бежевый цвет, приобретающий на солнце золотистый оттенок.



При этом вывоз песка на временные площадки хранения стоит больших денег. «Одни вручную просеивают анапский песок, другие куют железо пока горячо. Речь, как нетрудно посчитать, идет на миллиарды рублей. Такими темпами мы вообще останемся без песка и без денег на остальные работы», — добавил Каваносян. Этот вопрос поднял и депутат Госдумы Алексей Нечаев: «Трактора вывозят тоннами песок с мазутом. Песка много, а мазута чуть-чуть. Отчасти это потому происходит, что за вывоз и утилизацию платят по тоннажу. Местным жителям и волонтерам это кажется издевательством. Техника нужна, но другая, что в народе называется сеялки». При этом 14 января оперштаб Кубани сообщил, что темпы вывоза замазученного песка сократили в несколько раз. Рабочие перешли к деликатной уборке и просеиванию песка.

Эколог также отметил, что нужно разработать и внедрить методику очистки прибрежной зоны от мазута, который находится на дне . Если этого не сделать, то не будет и курортного сезона. С потеплением вода начнет прогреваться, и произойдут новые выбросы на пляжи.

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Пятой проблемой Каваносян назвал недопонимания в волонтерской среде . По его мнению, прежде всего, заседания штабов волонтеров нужно проводить в открытых режимах, чтобы наладить коммуникацию и четко доносить до всех принятые решения. «И отдельной строкой хочу поблагодарить волонтеров! Не было бы волонтеров и широкого общественного резонанса — и половины бы не было сделано из того, что успели за месяц. Не устану говорить, что по итогу в Анапе должен появится памятник — волонтер, отмывающий птицу», — добавил в заключении эколог.