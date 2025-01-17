Похожи на сгустки мазута. В Анапе спасают крабов, пострадавших от разлива нефти

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала оперативного штаба Краснодарского края https://t.me/opershtab23/10641
    © Скриншот из телеграм-канала оперативного штаба Краснодарского края https://t.me/opershtab23/10641

В районе устья реки Анапки обнаружили покрытых мазутом крабов. Они почти не могли шевелиться

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что 16 января на дне в районе устья реки Анапки водолазы нашли крабов. Членистоногие почти не могли шевелиться.

Из-за толстого слоя нефтепродуктов, налипших на панцирь, крабы не отличались от сгустков мазута.

Поражения нервной системы, судороги и остатки мазута в пищеводе:

Морских обитателей очищали при помощи полиэтиленовых пакетов и пищевой пленки.

«Весь объем загрязнения можно аккуратно снять за несколько минут обыкновенным полиэтиленовым пакетом. Более деликатная отмывка членистоногих осуществляется пищевой пленкой. К ней прилипает больше загрязнений, так как она более тонкая», — рассказал руководитель группы проектов развития «Сколтеха» Владимир Каляев.

В конце декабря 2024 года экологи предупредили, что нефтяная пленка, появившаяся в Черном море после крушения танкеров и разлива нефти, угрожает популяции крабов, мидий и устриц.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае будут возводить госпиталь для пострадавших от разлива мазута дельфинов. Уже погибло больше 60 особей.

Анапа Животные Нефть Разлив нефти Черное море Экология

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