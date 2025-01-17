Похожи на сгустки мазута. В Анапе спасают крабов, пострадавших от разлива нефти

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил , что 16 января на дне в районе устья реки Анапки водолазы нашли крабов. Членистоногие почти не могли шевелиться. Из-за толстого слоя нефтепродуктов, налипших на панцирь, крабы не отличались от сгустков мазута.

Морских обитателей очищали при помощи полиэтиленовых пакетов и пищевой пленки.



«Весь объем загрязнения можно аккуратно снять за несколько минут обыкновенным полиэтиленовым пакетом. Более деликатная отмывка членистоногих осуществляется пищевой пленкой. К ней прилипает больше загрязнений, так как она более тонкая», — рассказал руководитель группы проектов развития «Сколтеха» Владимир Каляев.



В конце декабря 2024 года экологи предупредили, что нефтяная пленка, появившаяся в Черном море после крушения танкеров и разлива нефти, угрожает популяции крабов, мидий и устриц.