Роспотребнадзор не нашел проблем в рыбе и морепродуктах из Черного моря. Однако депутат требует ограничить вылов

В Роспотребнадзоре заявили, что рыбная продукция из Черного моря прошла проверку качества

Она также сообщила, что ведомство предложило бизнесу за счет федерального бюджета исследовать каждую партию рыбы. Участники рынка инициативу поддержали.

16 января глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия-24» сообщила о результатах исследований рыбной продукции, выловленной из морских вод побережья Краснодарского края и Крыма. Она заявила, что по результатам проверки почти 200 проб отклонений от норм и загрязнения сырья не обнаружено.

По словам Поповой, питьевая вода в Крыму и Анапе полностью соответствует санитарным нормам. Показатели качества воздуха в районе разлива нефтепродуктов тоже находятся в пределах допустимых норм.

При этом депутат Дмитрий Гусев считает, что нефтепродукты могут накапливаться как в искусственно разведенной, так и выловленной в естественной среде рыбе. Он направил в Роспотребнадзор письмо с просьбой ограничить вылов.

«Это может стать причиной роста сердечно-сосудистых заболеваний, снижения уровня гемоглобина и эритроцитов, поражения печени, нарушения деятельности эндокринных желез, вызывать острые и хронические отравления, в том числе со смертельным исходом», — следует из текста документа.

Напомним, в конце декабря 2024 года Роспотребнадзор нашел в пробах морской воды несоответствие санитарно-химическим показателям.