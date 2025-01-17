Роспотребнадзор не нашел проблем в рыбе и морепродуктах из Черного моря. Однако депутат требует ограничить вылов

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Анны Петровой, Юга.ру
    © Фото Анны Петровой, Юга.ру

В Роспотребнадзоре заявили, что рыбная продукция из Черного моря прошла проверку качества

16 января глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия-24» сообщила о результатах исследований рыбной продукции, выловленной из морских вод побережья Краснодарского края и Крыма. Она заявила, что по результатам проверки почти 200 проб отклонений от норм и загрязнения сырья не обнаружено.

Она также сообщила, что ведомство предложило бизнесу за счет федерального бюджета исследовать каждую партию рыбы. Участники рынка инициативу поддержали.

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По словам Поповой, питьевая вода в Крыму и Анапе полностью соответствует санитарным нормам. Показатели качества воздуха в районе разлива нефтепродуктов тоже находятся в пределах допустимых норм.

При этом депутат Дмитрий Гусев считает, что нефтепродукты могут накапливаться как в искусственно разведенной, так и выловленной в естественной среде рыбе. Он направил в Роспотребнадзор письмо с просьбой ограничить вылов.

«Это может стать причиной роста сердечно-сосудистых заболеваний, снижения уровня гемоглобина и эритроцитов, поражения печени, нарушения деятельности эндокринных желез, вызывать острые и хронические отравления, в том числе со смертельным исходом», — следует из текста документа.

Напомним, в конце декабря 2024 года Роспотребнадзор нашел в пробах морской воды несоответствие санитарно-химическим показателям. 

Как писали Юга.ру, в Анапе умер 17-летний волонтер Александр Комин, очищающий пляжи от мазута. Источники сообщают, что у парня была хроническая астма, а в день смерти он находился на берегу моря.

Еда Нефть Продукты питания Разлив нефти Роспотребнадзор Черное море Экология

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