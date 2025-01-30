«Весь район геологически нестабилен». Эколог назвала причины провалов на улице Московской в Краснодаре

Доцент КубГТУ объяснила, почему на улице Московской в Краснодаре образуются новые провалы, и предложила решения проблемы

Предыстория: 28 января в Краснодаре на улице Московской в очередной раз провалился грунт. Первая яма образовалась 27 ноября. После этого трамваи по улице Московской не ходили три недели.



Подобное случилось и в мае 2024 года. Тогда грунт обвалился на пересечении улиц Московской и Зиповской.

30 января доцент КубГТУ, зампред регионального отделения всероссийского общества охраны природы, член РГО, эксперт Госэкспертизы Нина Витульская сообщила порталу «Ясно», что провалы на улице Московской связаны с геологическими особенностями Краснодара, так как город фактически находится на дне бывшего океана. Пустоты, оставшиеся после ухода воды, и стали причиной разрушений.



«Черное, Азовское и Каспийское моря — это все остатки древнего океана Тетис, который существовал здесь миллионы лет назад. Вода ушла с поверхности в результате тектонических процессов, включая вулканическую деятельность. Вулканическая деятельность приводит к поднятию земной коры, что создает пустоты в грунте».

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По словам эколога, район улицы Московской всегда был нестабилен, поэтому в советские годы его старались не перегружать застройками. Однако позже власти разрешили возводить там дома. Изначально речь шла о частных постройках, но в районе стали возводить многоэтажки. Эксперты же были против.



«Застройщики считали, что они принимают ключевые решения, а мэры шли у них на поводу. Геологические карты и исследования были изъяты под влиянием строительных компаний. Сегодня мы видим результат этой политики», — поделилась Нина Витульская.



Он отметила, что геологи и экологи критиковали решение о строительстве трамвайных путей по Московской — опять же, из-за сильной нагрузки на грунт. Взамен они предложили запустить на улице маломестные автобусы, но к их мнению вновь не прислушались.



Эксперт считает, что недавние провалы под трамвайными путями — предвестники дальнейших разрушений. Просадка почвы может негативно отразиться на фундаментах зданий.

Напомним, что жители Краснодара уже много лет жалуются на проблемы Музыкального микрорайона. Власти отвечают, что ничего не могут сделать, так как он построен незаконно.

Для решения проблемы Нина Витульская предлагает провести новые гидрогеологические исследования, запретить строительство в опасных зонах, убрать трамвайные пути, вернуть утерянные геологические данные, возобновить мониторинг геологической ситуации в Краснодаре.