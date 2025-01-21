В Краснодарском крае мазут впервые нашли на берегу Азовского моря

21 января оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что при обследовании береговой полосы в области урочища Кучугуры в Славянском районе специалисты обнаружили загрязнения — небольшие куски мазута и комки водорослей, смешанные с нефтепродуктами. Ранее тяжелое топливо в Азовском море не встречалось.

На 6 км береговой полосы собрали 150 килограммов загрязненного грунта. Теперь территорию в Славянском районе включили в зону постоянного мониторинга. Таким образом, протяженность этой акватории выросла до 265 км — от села Мысхако в Новороссийске до урочища Кучугуры в Славянском районе.