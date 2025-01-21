В Краснодарском крае мазут впервые нашли на берегу Азовского моря
Выбросы мазута впервые зафиксировали в Славянском районе Краснодарского края
21 января оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что при обследовании береговой полосы в области урочища Кучугуры в Славянском районе специалисты обнаружили загрязнения — небольшие куски мазута и комки водорослей, смешанные с нефтепродуктами. Ранее тяжелое топливо в Азовском море не встречалось.
На 6 км береговой полосы собрали 150 килограммов загрязненного грунта. Теперь территорию в Славянском районе включили в зону постоянного мониторинга. Таким образом, протяженность этой акватории выросла до 265 км — от села Мысхако в Новороссийске до урочища Кучугуры в Славянском районе.
«Спрос упадет при любых обстоятельствах»:
Ранее около Анапы появились новые нефтяные пятна — от центрального пляжа до мыса Железный Рог Темрюкского района.
Проект «Земля касается каждого» опубликовал видео с морского дна в месте крушения танкеров. Команда предположила, что мазута в том место много.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае начали откачивать мазут из танкера. Работы планируют завершить в конце января.
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