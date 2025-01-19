Около Анапы появились новые нефтяные пятна

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Оперативный штаб - Краснодарский край»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Оперативный штаб - Краснодарский край»

В Краснодарском крае обнаружены новые выбросы нефтепродуктов

18 января МЧС России сообщило о новых выбросах мазута в Краснодарском крае. Нефтяные пятна появились в районе Анапы — от центрального пляжа до мыса Железный Рог Темрюкского района.

Сейчас специалисты обследуют берега Черного моря на Кубани, в Крыму и Севастополе. Кроме того, продолжается сбор мазута у кормы танкера «Волгонефть-239». 

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Напомним, проект «Земля касается каждого» опубликовал видео с морского дна в месте крушения танкеров. Комки мазута обнаружили у Бугазской косы в 40 км от Анапы и у причала в селе Витязево.

Ранее Юга.ру писали, в каких городах Краснодарского края и Крыма ожидается «мазутное лето» после разлива нефти в Черном море.

Анапа Нефть Разлив нефти Темрюкский район Экология

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