Около Анапы появились новые нефтяные пятна

18 января МЧС России сообщило о новых выбросах мазута в Краснодарском крае. Нефтяные пятна появились в районе Анапы — от центрального пляжа до мыса Железный Рог Темрюкского района.

Сейчас специалисты обследуют берега Черного моря на Кубани, в Крыму и Севастополе. Кроме того, продолжается сбор мазута у кормы танкера «Волгонефть-239».