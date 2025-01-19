«Спрос упадет при любых обстоятельствах». Эксперт рассказал, можно ли будет купаться в зоне разлива мазута

«В конечном счете бактерии съедят весь мазут, где бы он ни находился, на поверхности ли, в воде, на дне, все равно съедят. И загрязнение тем самым прекратится», — объяснил эксперт.

18 января портал РБК опубликовал интервью с научным директором Института водных проблем РАН Виктором Даниловым-Данильяном. По его словам, если не помогать природе, то море в районе разлива мазута очистится через 15–20 лет.

«Где-то вымрут полностью, но потом по мере восстановления экосистемы, конечно, опять все вернется, за исключением краснокнижных видов, которые могут не выдержать и вымрут совсем. Но вот такая ординарная флора и фауна, обычная, всем известная — она, конечно, вернется даже туда, где было очень грязно, где очень много вывезли и, казалось, вообще почти пустыня осталась. Все это вернется. Но все зависит от того, как человек вести себя будет», — считает он.

Данилов-Данильян уверен, что доходы гостиничного и туристического бизнеса упадут достаточно серьезно. Потому что люди, у которых есть возможность выбора и нет особой любви к Анапе, поедут в другие места.

«Люди, которые любят гарантированную санитарию и все такое прочее, тоже поедут в другие места. Люди, которые не любят рисковать и капризничают, тоже поедут в другие места. Спрос упадет при любых обстоятельствах, даже если там более-менее все будет почищено и приведено в порядок. Ну а если спрос упадет, то упадут и цены. Для того чтобы привлекать тех, кому было дороговато», — считает спикер.

По его словам, купаться в море в радиусе 100-300 метров будет, потому что мазут редко плавает около берега.