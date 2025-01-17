Показываем, как выглядит временное хранение 125 тыс. тонн замазученного песка в хуторе под Анапой

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру
  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Власти планируют хранить горы песка с мазутом в хуторе Воскресенском до 1 апреля

17 января источник Юга.ру побывал на месте временного хранения замазученного песка в хуторе Воскресенском. Загрязненный грунт собирают с пляжей Анапы и Темрюкского района и доставляют на площадку. 

За три недели на территории образовались горы песка с мазутом, между которыми организовали дорогу для проезда грузовиков. На кадрах также видны мешки, в которые волонтеры лопатами собирали мазут с пляжей.

По данным на 14 января, в хуторе Воскресенском временно хранится более 125 тыс. тонн загрязненного песка. Всего площадка вмещает до 200 тыс. тонн.

  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру
  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру
  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру
  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру
  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Напомним, что замазученный песок отправляют в хутор Воскресенский с 23 декабря. Тогда власти пообещали, что на временной площадке его будут хранить 2-3 недели, после чего отправят на утилизацию. Однако по последним данным оперштаба Кубани, площадка будет работать до 1 апреля.

С этой площадкой за последний месяц произошло уже три скандала. Сначала мешки с мазутом стали вывозить в хутор Воскресенский и выгружать прямо у жилых домов. Жители пожаловались на резкий запах и перекрыли дорогу. После чего власти сообщили, что площадку перенесут в промзону. При этом люди до сих пор жалуются на токсичные испарения.

14 января блогер Юрий Озаровский сообщил, что власти Анапы планируют разместить в хуторе Воскресенском постоянный полигон для хранения мазута. Поводом стали опубликованные мэрией Анапы документы о намерении изменить вид разрешенного использования трех земельных участков площадью около 7 гектаров.

15 января краевой оперштаб назвал эту информацию фейком. При этом добавил, что трем участкам действительно присвоят вид разрешенного использования «специальная деятельность». Но только для временной работы площадки с замазученным песком, как и предполагалось ранее.

Откачать мазут из танкеров и защитить анапский песок:

Из-за вывоза большого количества песка с пляжей Анапы заволновались экологи и активисты. Депутат Госдумы Алексей Нечаев раскритиковал работу по вывозу песка. Он сообщил, что техника собирала песок даже с мелкими фрагментами мазута. Дело в том, что вывоз и утилизация стоят больших денег, оплата происходит по тоннажам. Эколог Георгий Каваносян отметил, что Анапа может лишиться золотых песков. После чего в оперштабе сообщили, что темпы вывоза сократили и перешли к «деликатной» уборке и просеиванию песка. 

Как писали Юга.ру, подводный дрон снял усыпанное кусками мазута дно Черного моря у Анапы.

Анапа Волонтеры Нефть Разлив нефти Черное море Экология

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Показываем, как выглядит временное хранение 125 тыс. тонн замазученного песка в хуторе под Анапой
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