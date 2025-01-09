Власти вывезли 100 тыс. тонн песка с мазутом в хутор под Анапой. Жители жалуются на токсичные испарения
Замазученный песок все еще вывозят на временную площадку под Анапой. Рядом с этим местом живут люди
9 января телеграм-канал оперативного штаба Краснодарского края опубликовал видео с собранным на пляжах Анапы замазученным песком.
По данным оперштаба, всего удалось собрать 100 тыс. тонн песка с нефтепродуктами. Его увезли на временную площадку в хутор Воскресенский. В дальнейшем песок планируют очистить на специальных предприятиях, а затем вернуть обратно на берег.
В оперштабе добавили, что на площадке сейчас работают два тяжелых экскаватора и фронтальные погрузчики — машины распределяют грунт по территории.
Анапская художница продает картину с ракушками в мазуте:
«У людей устроили вонючую помойку из песка и топочного мазута, от которой интоксикация идет на частный сектор. В поселке терпят эту помойку, мало кто сможет уехать на время ее ликвидации. Люди не могут бросить уклад жизни, будут медленно травиться парами мазута», — комментирует видео местная жительница.
Напомним, что замазученный песок начали отправлять в хутор Воскресенский 23 декабря. Тогда власти пообещали, что на временной площадке его будут хранить 2-3 недели.
Как писали Юга.ру, у берегов Анапы и Крыма обнаружили новые нефтяные пятна. В Севастополе из-за выброса мазута объявили режим ЧС.
Все материалы по теме: