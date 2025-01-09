Власти вывезли 100 тыс. тонн песка с мазутом в хутор под Анапой. Жители жалуются на токсичные испарения

Замазученный песок все еще вывозят на временную площадку под Анапой. Рядом с этим местом живут люди

9 января телеграм-канал оперативного штаба Краснодарского края опубликовал видео с собранным на пляжах Анапы замазученным песком.

По данным оперштаба, всего удалось собрать 100 тыс. тонн песка с нефтепродуктами. Его увезли на временную площадку в хутор Воскресенский. В дальнейшем песок планируют очистить на специальных предприятиях, а затем вернуть обратно на берег.

В оперштабе добавили, что на площадке сейчас работают два тяжелых экскаватора и фронтальные погрузчики — машины распределяют грунт по территории.