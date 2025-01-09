Власти вывезли 100 тыс. тонн песка с мазутом в хутор под Анапой. Жители жалуются на токсичные испарения

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала оперативного штаба Краснодарского края
    © Скриншот фото из телеграм-канала оперативного штаба Краснодарского края

Замазученный песок все еще вывозят на временную площадку под Анапой. Рядом с этим местом живут люди

9 января телеграм-канал оперативного штаба Краснодарского края опубликовал видео с собранным на пляжах Анапы замазученным песком. 

По данным оперштаба, всего удалось собрать 100 тыс. тонн песка с нефтепродуктами. Его увезли на временную площадку в хутор Воскресенский. В дальнейшем песок планируют очистить на специальных предприятиях, а затем вернуть обратно на берег.

В оперштабе добавили, что на площадке сейчас работают два тяжелых экскаватора и фронтальные погрузчики — машины распределяют грунт по территории. 

Анапская художница продает картину с ракушками в мазуте:

«У людей устроили вонючую помойку из песка и топочного мазута, от которой интоксикация идет на частный сектор. В поселке терпят эту помойку, мало кто сможет уехать на время ее ликвидации. Люди не могут бросить уклад жизни, будут медленно травиться парами мазута», — комментирует видео местная жительница.

Напомним, что замазученный песок начали отправлять в хутор Воскресенский 23 декабря. Тогда власти пообещали, что на временной площадке его будут хранить 2-3 недели.

Как писали Юга.ру, у берегов Анапы и Крыма обнаружили новые нефтяные пятна. В Севастополе из-за выброса мазута объявили режим ЧС.

Анапа Нефть Разлив нефти Экология

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