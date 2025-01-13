Как вернуться к работе после праздников без стресса? 5 советов от HR-эксперта

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  • © Скриншот из фильма «Бойцовский клуб» на kinopoisk.ru
    © Скриншот из фильма «Бойцовский клуб» на kinopoisk.ru

HR-директор крупнейшего российского банка рассказала, как преодолеть постпраздничную тоску и включиться в работу после длительных каникул

Влиться в рабочий ритм после длительных выходных бывает непросто. Продуктивность возвращается быстрее, если не перегружать себя с первых дней, а начать с небольших шагов и правильного планирования, считает HR-директор Юго-Западного банка Сбербанка Мария Прохорова. Эксперт дала 5 советов, как адаптироваться к работе без стресса.

1. Делайте регулярные перерывы

Метод «час работы — 5 минут отдыха» широко используют во всем мире — он хорошо помогает сохранять концентрацию. В течение дня советую выделить несколько блоков для коротких перерывов. Даже 5 минут прогулки по офису будет достаточно, чтобы дать мозгу отдохнуть. Наши сотрудники любят проводить это время в кофе-поинтах на территории банка или работать в них, когда появляется желание сменить обстановку. 

2. Общайтесь с коллегами  

Вернуться к рабочему процессу легче, если начать его с общения с командой. Это необязательно должно быть официальным мероприятием: во многих компаниях первые дни года начинаются с неформальных встреч за кофе, где обсуждают планы и успехи прошлого года. Такие небольшие события помогают создать общее настроение. У нас они давно стали доброй традицией. 

3. Добавьте физической активности 

Сидячий образ жизни после праздников может вызывать вялость. Чтобы избавиться от этого состояния, предлагаю включить в распорядок дня небольшие физические активности: прогулки во время обеда, лёгкую зарядку утром или в офисе. Наши сотрудники уже с первых рабочих дней активно посещают бесплатные корпоративные спортзалы, причём не только утром и вечером, но и во время перерывов. Это повышает уровень энергии и развивает самодисциплину.

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4. Постарайтесь радоваться обычным вещам

Вместо того чтобы воспринимать возвращение к работе как стресс, подумайте о возможностях, которые открываются в начале года. Может быть, вы давно хотели запустить какой-то проект или достичь индивидуальной цели.  Для нашей команды одним из мощных стимулов является волонтёрство. Коллеги сами инициируют проекты, часто привлекая других сотрудников и членов семьи. Так, мы помогаем спасению птиц и животных, регулярно проводим экологические активности и благотворительные акции. 

5. Создайте постпраздничные традиции на рабочем месте

В нашей компании есть несколько тёплых традиций. Вы можете привнести их и в свой рабочий процесс. Например, организуйте совместный завтрак с коллегами в столовой или обменяйтесь символическими подарками, которые пригодятся вам в работе. Это поможет поднять настроение в команде.

И помните, что начало года — это не гонка, а возможность подойти к работе с новым вдохновением и энергией. Главное — дать себе время и поддерживать друг друга.

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