В кинотеатрах Краснодара под другим названием покажут «Историю игрушек 5»

Сеть кинотеатров «Монитор» сообщила, что со 2 июля в Краснодаре будут показывать мультфильм «История игрушек 5», но под другим названием — «Неприметная история». Ленту будут показывать в двух форматах — 2D и 3D.

«Судьба как история игрушек: вместо старой всегда будет новая — вторая, третья, четвертая, пятая!» — сказано в описании.