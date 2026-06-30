В кинотеатрах Краснодара под другим названием покажут «Историю игрушек 5»
В краснодарских кинотеатрах будут показывать продолжение культовой франшизы (12+)
Сеть кинотеатров «Монитор» сообщила, что со 2 июля в Краснодаре будут показывать мультфильм «История игрушек 5», но под другим названием — «Неприметная история». Ленту будут показывать в двух форматах — 2D и 3D.
«Судьба как история игрушек: вместо старой всегда будет новая — вторая, третья, четвертая, пятая!» — сказано в описании.
Пятая часть культовой анимационной франшизы — не очередное приключение любимых героев. Создатели расскажут о противостоянии классических игрушек и технологий, захвативших внимание современных детей.
Мультфильм Pixar уже успел установить кассовые рекорды. Он собрал 312 млн долларов за первые выходные и занял второе место в истории студии после «Суперсемейки 2».
Посмотреть мультфильм «История игрушек 5» можно в сети кинотеатров «Монитор» в ТРЦ «Красная Площадь», ТРК «СБС Мегамолл», «Монитор Сити de Luxe» и «Киносет Любимово».
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 1 июля посмотрят и обсудят с психологом фильм «Рейс 298».