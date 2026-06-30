В Северной Осетии и Кабардино-Балкарии впервые объявляли угрозу ракетной атаки
29 июня жителей двух кавказских республик впервые предупредили о ракетной опасности
Вечером 29 июня глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем телеграм-канале сообщил, что на территории республики объявлена ракетная опасность.
Жителей предупредили о возможных ограничениях в работе мобильной связи и интернета, а также попросили сохранять спокойствие. Спустя 10 минут угрозу отменили.
30 июня в Краснодаре обнаружили обломки БПЛА:
Тем же вечером глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщил, что в регионе также объявили ракетную опасность. Жителям напомнили, как следует вести себя при обнаружении БПЛА или его обломков.
Спустя 10 минут угрозу ракетной опасности в республике также отменили.
По данным Министерства обороны, за ночь с 29 июня на 30 июня над регионами России были перехвачены 419 БПЛА. В списке субъектов, где работало ПВО, перечислены Ростовская область, Краснодарский край и Крым, однако Северной Осетии и Кабардино-Балкарии там нет.
Как писали Юга.ру, 28 июня площадь пожара на НПЗ в Славянске-на-Кубани, возникшего после атаки БПЛА, увеличилась до 20 тыс. квадратных метров.