В Северной Осетии и Кабардино-Балкарии впервые объявляли угрозу ракетной атаки

Жителей предупредили о возможных ограничениях в работе мобильной связи и интернета, а также попросили сохранять спокойствие. Спустя 10 минут угрозу отменили.

Тем же вечером глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщил, что в регионе также объявили ракетную опасность. Жителям напомнили, как следует вести себя при обнаружении БПЛА или его обломков.

Спустя 10 минут угрозу ракетной опасности в республике также отменили.

По данным Министерства обороны, за ночь с 29 июня на 30 июня над регионами России были перехвачены 419 БПЛА. В списке субъектов, где работало ПВО, перечислены Ростовская область, Краснодарский край и Крым, однако Северной Осетии и Кабардино-Балкарии там нет.