Жара из Европы: в Краснодаре воздух накалится до 34 °C

Синоптики «Яндекс Погоды» сообщили , что в период с 30 июня по 3 июля в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Волгограде столбики термометров поднимутся до 32–34 °C. В Центральной части России — Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Воронеже и Самаре — будет чуть прохладнее, до 28–30 °C. Синоптики заявили, что такая погода связана с «мощным выбросом тепла из Европы».

Однако по данным метеорологов, знойный период будет недолгим. Уже к выходным до Европейской части России доберется фронт со стороны Атлантики, который принесет прохладу и обильные осадки. Сильные дожди накроют регионы до конца следующей недели.



При этом в Санкт-Петербурге «европейскую жару» почти не почувствуют. Во вторник и среду, 30 июня и 1 июля, воздух прогреется максимум до 24–26 °C, а уже в четверг, 2 июля, в Северной столице начнутся затяжные ливни.

В Сибири установится жаркая погода за счет выброса тепла из Центральной Азии. К концу недели в Новосибирске, Красноярске, Иркутске, Кызыле и Барнауле прогнозируют до 30 °C.