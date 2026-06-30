Жара из Европы: в Краснодаре воздух накалится до 34 °C

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото freepik, freepik.com
    © Фото freepik, freepik.com

Российские регионы накроет волна тепла, пришедшая из Европы. Жаркий период продлится до конца рабочей недели

Синоптики «Яндекс Погоды» сообщили, что в период с 30 июня по 3 июля в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Волгограде столбики термометров поднимутся до 32–34 °C. В Центральной части России — Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Воронеже и Самаре — будет чуть прохладнее, до 28–30 °C. Синоптики заявили, что такая погода связана с «мощным выбросом тепла из Европы».

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Однако по данным метеорологов, знойный период будет недолгим. Уже к выходным до Европейской части России доберется фронт со стороны Атлантики, который принесет прохладу и обильные осадки. Сильные дожди накроют регионы до конца следующей недели.

При этом в Санкт-Петербурге «европейскую жару» почти не почувствуют. Во вторник и среду, 30 июня и 1 июля, воздух прогреется максимум до 24–26 °C, а уже в четверг, 2 июля, в Северной столице начнутся затяжные ливни.

В Сибири установится жаркая погода за счет выброса тепла из Центральной Азии. К концу недели в Новосибирске, Красноярске, Иркутске, Кызыле и Барнауле прогнозируют до 30 °C.

Ранее Юга.ру писали, какая температура воды в Черном и Азовском морях в конце июня.

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