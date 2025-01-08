Анапская художница выставила на продажу картину с ракушками в мазуте. Деньги от продажи пойдут на ликвидацию катастрофы в Черном море

5 января портал «Коммерсантъ-Кубань-Черноморье» сообщил, что анапская художница Наталья Чернова выставила на продажу картину с ракушками в мазуте за 1 млн рублей. Деньги от продажи композиции «Черное море» она планирует направить на ликвидацию катастрофы.

Картина, выставленная на одной онлайн-площадке, — это набор морских ракушек на холсте размером 100х80 см. Все моллюски, использованные при создании композиции, девушка нашла на берегу моря в первый день после выброса нефтепродуктов на пляжи Анапы. На многих из них есть следы мазута.