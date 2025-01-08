Анапская художница выставила на продажу картину с ракушками в мазуте. Деньги от продажи пойдут на ликвидацию катастрофы в Черном море

Краснодарский край

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  • © Фото Натальи Черновой, предоставлено сайту «Коммерсантъ-Кубань-Черноморье»
    © Фото Натальи Черновой, предоставлено сайту «Коммерсантъ-Кубань-Черноморье»

Картина «Черное море» обойдется покупателю в 1 млн рублей

5 января портал «Коммерсантъ-Кубань-Черноморье» сообщил, что анапская художница Наталья Чернова выставила на продажу картину с ракушками в мазуте за 1 млн рублей. Деньги от продажи композиции «Черное море» она планирует направить на ликвидацию катастрофы.

Картина, выставленная на одной онлайн-площадке, — это набор морских ракушек на холсте размером 100х80 см. Все моллюски, использованные при создании композиции, девушка нашла на берегу моря в первый день после выброса нефтепродуктов на пляжи Анапы. На многих из них есть следы мазута.

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Напомним, 15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два старых советских танкера «Волгонефть». В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, которые достигли Черноморского побережья — популярного места летнего отдыха миллионов россиян.

Как писали Юга.ру, у берегов Анапы и Крыма обнаружили новые нефтяные пятна. 

Анапа Искусство Нефть Разлив нефти Черное море

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