У берегов Анапы и Крыма обнаружили новые нефтяные пятна

Вечером 5 января пресс-служба МЧС России сообщила , что в Краснодарском крае спасатели обследовали береговую линию Анапы и заповедника «Утриш». Они обнаружили масляное пятно в полутора километрах от берега центрального пляжа в сторону поселка Витязево. В МЧС заявили, что специалисты Морспасслужбы начали уборку нефтеводяной смеси.

Разлив нефти в Черном море назвали первой в мире аварией с «тяжелым» мазутом:

Также спасатели нашли следы мазута в Крыму в районе бухты Капсель — от мыса Француженка до парохода «Багратион» (Судак). Загрязнение песчаной местности растянулось на два километра.

Всего с начала работ по ликвидации разлива мазута в Крыму очистили 70 тыс. метров берега, собрали и вывезли около 9 тыс. мешков нефтесодержащих отходов.