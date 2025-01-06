У берегов Анапы и Крыма обнаружили новые нефтяные пятна

Краснодарский край, Крым

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  • © Фото Полины Безверхой, Юга.ру
    © Фото Полины Безверхой, Юга.ру

Спасатели обследовали берег и акваторию Черного моря и выявили новые масляные пятна

Вечером 5 января пресс-служба МЧС России сообщила, что в Краснодарском крае спасатели обследовали береговую линию Анапы и заповедника «Утриш». Они обнаружили масляное пятно в полутора километрах от берега центрального пляжа в сторону поселка Витязево.

В МЧС заявили, что специалисты Морспасслужбы начали уборку нефтеводяной смеси.

Разлив нефти в Черном море назвали первой в мире аварией с «тяжелым» мазутом:

Также спасатели нашли следы мазута в Крыму в районе бухты Капсель — от мыса Француженка до парохода «Багратион» (Судак). Загрязнение песчаной местности растянулось на два километра.

Всего с начала работ по ликвидации разлива мазута в Крыму очистили 70 тыс. метров берега, собрали и вывезли около 9 тыс. мешков нефтесодержащих отходов. 

Как писали Юга.ру, в Севастополе из-за выброса мазута объявили режим ЧС.

Анапа Крым МЧС Нефть Происшествия Разлив нефти Черное море Экология

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