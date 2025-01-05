В Севастополе из-за выброса мазута объявили режим ЧС

Власти Севастополя ввели режим ЧС регионального значения после обнаружения пятен мазута

Предыстория: 3 января в Севастополе обнаружили пятна мазута в море и на берегу. На пляжах стали находить пострадавших птиц.

4 января глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем телеграм-канале, что в связи с обнаружением пятен мазута в городе ввели режим ЧС регионального значения. Нефтепродукты нашли на трех пляжах.

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К вечеру того же дня пятна мазута покрыли девять пляжных территорий — «Наш Парус», «Звездный берег», «Вязовая роща», «Орловка-1», «Серебряный», «Золотой» «Нахимовец» «Андреевка» и «Голубая бухта».



Развожаев заявил, что массового загрязнения береговой линии в Севастополе нет. При этом в городе уже формируют базу волонтеров.