В Севастополе из-за выброса мазута объявили режим ЧС

Крым

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  • © Скриншот из телеграм-канала главы Севастополя Михаила Развожаева https://t.me/razvozhaev/9515
    © Скриншот из телеграм-канала главы Севастополя Михаила Развожаева https://t.me/razvozhaev/9515

Власти Севастополя ввели режим ЧС регионального значения после обнаружения пятен мазута

Предыстория: 3 января в Севастополе обнаружили пятна мазута в море и на берегу. На пляжах стали находить пострадавших птиц.

4 января глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем телеграм-канале, что в связи с обнаружением пятен мазута в городе ввели режим ЧС регионального значения. Нефтепродукты нашли на трех пляжах.

«Они все мертвые будут на воле»:

К вечеру того же дня пятна мазута покрыли девять пляжных территорий — «Наш Парус», «Звездный берег», «Вязовая роща», «Орловка-1», «Серебряный», «Золотой» «Нахимовец» «Андреевка» и «Голубая бухта».

Развожаев заявил, что массового загрязнения береговой линии в Севастополе нет. При этом в городе уже формируют базу волонтеров.

Как писали Юга.ру, разлив нефти в Черном море назвали первой в мире аварией с «тяжелым» мазутом. Его не смогут убрать из толщи воды.

Крым Нефть Происшествия Разлив нефти Севастополь Черное море Экология

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