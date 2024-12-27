В Сочи с начала года туристы заплатили 533,6 млн рублей курортного сбора. Куда направили деньги?

Власти Сочи подвели итоги работы санаторно-курортной и туристической сферы в 2024 году

26 декабря пресс-служба мэрии Сочи сообщила , что за 11 месяцев 2024 года в городе собрали более 533,6 млн рублей курортного сбора. План перевыполнили на 29 млн рублей. На эти средства благоустроили набережную реки Псахе, сквер «Комсомольский», смонтировали освещение на набережной Мзымты, установили видеонаблюдение на пляжах. Сейчас завершают работы на участке улицы Лазарева и в сквере «Дружбы народов».

В этом году на курорте отдохнули 7,9 млн туристов. При этом за 2023 год городе принял 7,6 млн человек.

«С 1 января будущего года в действие вступает новый туристический налог. Это позволит пополнить бюджет города. Мы рассчитываем, что аккумулированные денежные средства будут направлены в том числе на реализацию рекреационного потенциала курорта», — рассказал замглавы Сочи Евгений Горобец.

В 2024 году для гостей курорта открыли 19 новых отелей и гостиниц, в том числе два санатория — «Жемчужина» и «Ревиталь Парк». А в санатории «Заполярье» построили спальный корпус на 44 номера.

В купальном сезоне в Сочи работали 170 пляжей общей протяженностью 40 километров. Наивысшие знаки отличия «Синий флаг» присвоили 42 пляжам курорта. 40 пляжных территорий оборудовали для инвалидов и маломобильных граждан. Ранее мэрия заявляла, что их 68. Также в Сочи с 1 ноября открыли 33 зимних пляжа.

По данным администрации курорта, в 2024 году на 6% увеличилось количество городских общепитов — 2 043 заведения на 100 676 посадочных мест.