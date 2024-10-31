В Сочи откроют 33 зимних пляжа

Власти Сочи рассказали, что на курорте будут работать 33 зимних пляжных территории

Пресс-служба мэрии Сочи сообщила , что с 1 ноября на курорте заработают 33 зимних пляжа. Они будут обозначены специальными флагами золотистого цвета. «Официально летний режим работы сочинских пляжей завершился 1 октября. Однако некоторые арендаторы направили в администрацию уведомления и продолжили работу в летнем формате в октябре благодаря хорошей погоде. Сейчас пользователи 33 пляжных территорий завершают подготовку к переходу на зимний режим работы», — рассказал глава Сочи Андрей Прошунин.

Зимние пляжи будут открыты с 9:00 до 17:00. В это время на территориях будет дежурить охрана и работать дополнительные сервисы. Также на пляжах увеличат интенсивность санитарной уборки.

На набережных запланированы активности на спортплощадках и выступления музыкальных коллективов. По погоде будут выставлять дополнительное оборудование, пуфики и качели.

В администрации Сочи отметили, что купаться на зимних пляжах нельзя . Там не предусмотрена работа медиков и матросов-спасателей.

Делимся списком зимних пляжей: