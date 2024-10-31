В Сочи откроют 33 зимних пляжа

Краснодарский край

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  • © Фото Ula Ulachka, freepik.com
    © Фото Ula Ulachka, freepik.com

Власти Сочи рассказали, что на курорте будут работать 33 зимних пляжных территории

Пресс-служба мэрии Сочи сообщила, что с 1 ноября на курорте заработают 33 зимних пляжа. Они будут обозначены специальными флагами золотистого цвета.

«Официально летний режим работы сочинских пляжей завершился 1 октября. Однако некоторые арендаторы направили в администрацию уведомления и продолжили работу в летнем формате в октябре благодаря хорошей погоде. Сейчас пользователи 33 пляжных территорий завершают подготовку к переходу на зимний режим работы», — рассказал глава Сочи Андрей Прошунин.

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Зимние пляжи будут открыты с 9:00 до 17:00. В это время на территориях будет дежурить охрана и работать дополнительные сервисы. Также на пляжах увеличат интенсивность санитарной уборки.

На набережных запланированы активности на спортплощадках и выступления музыкальных коллективов. По погоде будут выставлять дополнительное оборудование, пуфики и качели.

В администрации Сочи отметили, что купаться на зимних пляжах нельзя. Там не предусмотрена работа медиков и матросов-спасателей.

Делимся списком зимних пляжей:

Лазаревский район
  • «Взморье»;
  • «Багратион»;
  • «Санаторий «Одиссея»;
  • «АкваЛоо»;
  • «Лучезарный»;
  • «Дагомыс».
Центральный район
  • «Куба»;
  • «Русалочка»;
  • «Ривьера»;
  • «Маяк»;
  • «Мориса Тореза»;
  • «Приморский»;
  • «Приморский-1».
Хостинский район
  • «Цирк»;
  • «Бытха»;
  • «Заря»;
  • «Мацеста»;
  • «Санаторий «Зеленая роща»;
  • «Белый лотос»;
  • «Красный штурм»;
  • «Хоста Марина»;
  • «Робинзон».
Адлерский район
  • «Чкаловский»;
  • «Причал»;
  • «Пирс»;
  • «Коралл»;
  • «Апельсин»;
  • «Огонек-2»;
  • «Лазурь»;
  • «Санаторий «Южное взморье»;
  • «Чайка-1»;
  • «Чайка-2»;
  • «Жемчужина Сочи».

Напомним, что год назад в Сочи для туристов оборудовали 36 зимних пляжных территорий.

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