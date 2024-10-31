В Сочи откроют 33 зимних пляжа
Власти Сочи рассказали, что на курорте будут работать 33 зимних пляжных территории
Пресс-служба мэрии Сочи сообщила, что с 1 ноября на курорте заработают 33 зимних пляжа. Они будут обозначены специальными флагами золотистого цвета.
«Официально летний режим работы сочинских пляжей завершился 1 октября. Однако некоторые арендаторы направили в администрацию уведомления и продолжили работу в летнем формате в октябре благодаря хорошей погоде. Сейчас пользователи 33 пляжных территорий завершают подготовку к переходу на зимний режим работы», — рассказал глава Сочи Андрей Прошунин.
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Зимние пляжи будут открыты с 9:00 до 17:00. В это время на территориях будет дежурить охрана и работать дополнительные сервисы. Также на пляжах увеличат интенсивность санитарной уборки.
На набережных запланированы активности на спортплощадках и выступления музыкальных коллективов. По погоде будут выставлять дополнительное оборудование, пуфики и качели.
В администрации Сочи отметили, что купаться на зимних пляжах нельзя. Там не предусмотрена работа медиков и матросов-спасателей.
Делимся списком зимних пляжей:
- «Взморье»;
- «Багратион»;
- «Санаторий «Одиссея»;
- «АкваЛоо»;
- «Лучезарный»;
- «Дагомыс».
- «Куба»;
- «Русалочка»;
- «Ривьера»;
- «Маяк»;
- «Мориса Тореза»;
- «Приморский»;
- «Приморский-1».
- «Цирк»;
- «Бытха»;
- «Заря»;
- «Мацеста»;
- «Санаторий «Зеленая роща»;
- «Белый лотос»;
- «Красный штурм»;
- «Хоста Марина»;
- «Робинзон».
- «Чкаловский»;
- «Причал»;
- «Пирс»;
- «Коралл»;
- «Апельсин»;
- «Огонек-2»;
- «Лазурь»;
- «Санаторий «Южное взморье»;
- «Чайка-1»;
- «Чайка-2»;
- «Жемчужина Сочи».
Напомним, что год назад в Сочи для туристов оборудовали 36 зимних пляжных территорий.
Как писали Юга.ру, Краснодар и Сочи вошли в топ-10 мест для отдыха в ноябре.