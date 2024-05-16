В Сочи 41 пляж получил высший знак сертификации «Синий флаг»

В 2024 году «Синий флаг» получил 41 пляж Сочи, в прошлом году их было 35

В 2024 году 41 пляж Сочи получил «Синий флаг» — высший знак сертификации. Эксперты учитывали такие критерии, как чистота морской воды, высокий уровень сервиса, организация безопасности и благоустройства пляжей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии курорта.

«В новом сезоне Сочи благоустраивает 41 километр береговой полосы Черного моря — это более 170 благоустроенных пляжей и протяженные набережные в каждом внутригородском районе курорта. Предусмотрен единый дизайн пляжного оборудования и объектов сервиса. Обязательные условия для пользователей — установка экологичной мебели, спортивных зон и детских игровых комплексов», — рассказал директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы Святослав Ершов.