В Сочи 41 пляж получил высший знак сертификации «Синий флаг»

Краснодарский край

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  • © Фото Марии Карагёзовой, Юга.ру
    © Фото Марии Карагёзовой, Юга.ру

В 2024 году «Синий флаг» получил 41 пляж Сочи, в прошлом году их было 35

В 2024 году 41 пляж Сочи получил «Синий флаг» — высший знак сертификации. Эксперты учитывали такие критерии, как чистота морской воды, высокий уровень сервиса, организация безопасности и благоустройства пляжей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии курорта.

«В новом сезоне Сочи благоустраивает 41 километр береговой полосы Черного моря — это более 170 благоустроенных пляжей и протяженные набережные в каждом внутригородском районе курорта. Предусмотрен единый дизайн пляжного оборудования и объектов сервиса. Обязательные условия для пользователей — установка экологичной мебели, спортивных зон и детских игровых комплексов», — рассказал директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы Святослав Ершов.

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По данным администрации Сочи, на курорте обновили Адлерскую набережную от пляжа «Жемчужина Сочи» до пляжа «Огонек-3». В отделке использовали натуральные материалы, светильники уличного освещения заменили на энергосберегающие. В планах привести к единому стилю объекты питания и торговли. 

Также в Сочи хотят открыть зоны отдыха с бассейнами на пляжах «Остров», «Звездный», «Жемчужина Сочи» и «Касабланка».

В летнем сезоне гостей курорта примет и обновленный пляж «Ривьера». Он объединяет три пляжные территории до устья реки Сочи. Благоустройство пляжа включает создание теневых аэрариев, тематических зон для отдыха, зон с мягким покрытием для игр со скакалкой, оборудования для игры в текболл и настольный теннис, водных аттракционов и малых архитектурных форм. Летом здесь будут работать аниматоры. На территории появятся субтропические культуры, новое освещение, пляжные души, раздевалки, общественные туалеты и медпункт.

Общероссийская добровольная сертификация пляжных территорий утверждена федеральным агентством по туризму в 2020 году. Классификация осуществляется аккредитованными организациями по трем категориям. Высшей I категории пляжей соответствует синий флаг, II категории — зеленый, III категории — желтый флаг. 

Напомним, что в Краснодарском крае появятся 16 «степных» пляжей.

Как писали ранее Юга.ру, в Новороссийске к курортному сезону готовят 24 пляжа.

Курорты и туризм отдых Пляжи Сочи Черное море

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