В Сочи благоустроят сквер за 60 млн рублей из курортного сбора

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграмм-канала мэра Сочи Алексея Копайгородского https://t.me/AlekseiKopaigorodskii/15886
    © Скриншот из телеграмм-канала мэра Сочи Алексея Копайгородского https://t.me/AlekseiKopaigorodskii/15886

В 2024 году на благоустройство Комсомольского сквера в Cочи направят более 60 млн рублей из средств курортного сбора

Проект благоустройства сквера подготовили с учетом предложений жителей курорта. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава Сочи Алексей Копайгородский.

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В сквере планируют обновить тротуары, парковую мебель и освещение. Территорию дополнят новыми растениями и объединят едиными пешеходными зонами с другими общественными пространствами, которые входят в проект «Две реки — одно море».

Комсомольский сквер площадью 15 тыс. кв. метров находится между Курортным проспектом и улицей Несебрской под Ривьерским мостом. Там расположены памятник ландшафтного искусства — уголок Венчагова и мемориалы военной истории. 

Напомним, что в Сочи благоустроят сквер напротив железнодорожного вокзала.

Как писали ранее Юга.ру, границы парка «Краснодар» расширят до поселка Плодородного.

Благоустройство Деньги Курортный сбор Парки Сочи

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