В Анапе создали онлайн-карту для волонтеров, очищающих побережье от мазута. Какие локации на ней будут?

Для добровольцев, участвующих в ликвидации последствий ЧС в Анапе, создали специальную карту

На карте отмечены волонтерский штаб (село Витязеов, улица Черноморская, 120), пункта спасения птиц (село Витязево, улица Черноморская, 2) и шесть мест обогрева, где можно отдохнуть и согреться горячим чаем. По мере развития событий на карту будут оперативно добавлять новые объекты.

19 декабря мэрия Анапы сообщила о создании онлайн-карты, с помощью которой волонтеры смогут быстро найти нужную локацию.

Напомним, 15 декабря в Керченском проливе два танкера потерпели крушение. Они перевозили 9,2 тыс. тонн мазута. Произошел разлив нефти в Черное море.



17 декабря десятки километров побережья Краснодарского края покрылись мазутом. Волонтеры уже третий день спасают сотни пострадавших птиц.

19 декабря на одном из пляжей Анапы также нашли мертвого дельфина, покрытого мазутом.