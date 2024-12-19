В Анапе создали онлайн-карту для волонтеров, очищающих побережье от мазута. Какие локации на ней будут?

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Мэрия Анапы»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Мэрия Анапы»

Для добровольцев, участвующих в ликвидации последствий ЧС в Анапе, создали специальную карту

19 декабря мэрия Анапы сообщила о создании онлайн-карты, с помощью которой волонтеры смогут быстро найти нужную локацию. 

На карте отмечены волонтерский штаб (село Витязеов, улица Черноморская, 120), пункта спасения птиц (село Витязево, улица Черноморская, 2) и шесть мест обогрева, где можно отдохнуть и согреться горячим чаем. По мере развития событий на карту будут оперативно добавлять новые объекты.

  • © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

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Напомним, 15 декабря в Керченском проливе два танкера потерпели крушение. Они перевозили 9,2 тыс. тонн мазута. Произошел разлив нефти в Черное море.

17 декабря десятки километров побережья Краснодарского края покрылись мазутом. Волонтеры уже третий день спасают сотни пострадавших птиц. 

19 декабря на одном из пляжей Анапы также нашли мертвого дельфина, покрытого мазутом.

Как писали Юга.ру, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сказал Путину, что Кубани для ликвидации последствий разлива нефти не нужна помощь.

Анапа Волонтеры МЧС Нефть Происшествия Разлив нефти Черное море

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