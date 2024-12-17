Между Ростовом-на-Дону и Таганрогом на новогодние праздники запустят туристический ретропоезд. Узнали расписание

Пригородный поезд на паровозной тяге будет курсировать между Ростовом-на-Дону и Таганрогом 28, 29 декабря, 3, 4 и 5 января

17 декабря официальный новостной канал Северо-Кавказской железной дороги сообщил, что между Ростовом-на-Дону и Таганрогом вновь будет курсировать туристический ретропоезд на паровой тяге. Совершить железнодорожное путешествие можно 28, 29 декабря, 3, 4 и 5 января. Из Ростова-на-Дону состав будет отправляться в 09:35, прибытие в Таганрог — в 11:31. Обратно поезд отходит в 16:20. В пути не предусмотрены остановки.

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Напомним, ретропоезд на паровой тяге курсировал между Ростовом-на-Дону и Таганрогом с 18 мая по конец сентября. Ранее РЖД разработали бесплатный велотур из Ростова-на-Дону в Таганрог. Маршрут протяженностью около 50 км проходит через живописные ландшафты Неклиновского района.