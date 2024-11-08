Между Сочи и Ростовом-на-Дону запустят морской круиз. По какому маршруту и сколько будет стоить?

Компания «ВодоходЪ» в 2025 году откроет круизы по ЮФО на новом теплоходе «Николай Жарков»

На сайте уже доступны два турне на теплоходе «Николай Жарков» — «В край магнолий» из Ростова-на-Дону в Сочи и «Черноморская сказка» из Сочи в Ростов-на-Дону. За шесть дней путешественники посетят Таганрог, порт Кавказ, Геленджик и Новороссийск.

Туроператор «ВодоходЪ» анонсировал на 2025 год запуск круизов по югу России.

Вояж из Ростова с 7 по 12 сентября обойдется от 218 тыс. рублей с человека. Турне из Сочи с 13 по 18 сентября — от 212 тыс. рублей .

Также в проекте расписания есть двухнедельный круиз из Москвы в Ростов-на-Дону с посещением Волгограда, станицы Старочеркасской, Таганрога. Еще на южном направлении на новом лайнере запланирован десятидневный круиз из Ростова-на-Дону в Астрахань с посещением Махачкалы.

«Николай Жарков» — пятизвездочный четырехпалубный пассажирский теплоход класса «река-море». Вмещает 183 пассажира и 97 членов экипажа. Судно получило название в честь корабела, на протяжении 34 лет возглавлявшего нижегородский судостроительный завод.