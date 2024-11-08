Между Сочи и Ростовом-на-Дону запустят морской круиз. По какому маршруту и сколько будет стоить?
Компания «ВодоходЪ» в 2025 году откроет круизы по ЮФО на новом теплоходе «Николай Жарков»
Туроператор «ВодоходЪ» анонсировал на 2025 год запуск круизов по югу России.
На сайте уже доступны два турне на теплоходе «Николай Жарков» — «В край магнолий» из Ростова-на-Дону в Сочи и «Черноморская сказка» из Сочи в Ростов-на-Дону. За шесть дней путешественники посетят Таганрог, порт Кавказ, Геленджик и Новороссийск.
Вояж из Ростова с 7 по 12 сентября обойдется от 218 тыс. рублей с человека. Турне из Сочи с 13 по 18 сентября — от 212 тыс. рублей.
В стоимость круиза входит: проживание в каюте выбранной категории, трехразовое питание, экскурсии, развлекательная программа, оздоровительные услуги.
Также в проекте расписания есть двухнедельный круиз из Москвы в Ростов-на-Дону с посещением Волгограда, станицы Старочеркасской, Таганрога. Еще на южном направлении на новом лайнере запланирован десятидневный круиз из Ростова-на-Дону в Астрахань с посещением Махачкалы.
«Николай Жарков» — пятизвездочный четырехпалубный пассажирский теплоход класса «река-море». Вмещает 183 пассажира и 97 членов экипажа. Судно получило название в честь корабела, на протяжении 34 лет возглавлявшего нижегородский судостроительный завод.
Как писали Юга.ру, 29 тыс. человек отправились в круиз на лайнере Astoria Grande из Сочи с начала сезона. В 2024 году загрузка увеличилась на 25%.