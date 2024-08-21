Таганрог вслед за Ростовом-на-Дону собирается ввести туристический налог

Ростовская область

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Власти Таганрога планируют ввести туристический налог в 2025 году

20 августа администрация Таганрога сообщила, что в городе планируют ввести туристический налог. Денежный сбор станет дополнительным источником финансирования программы по комплексному развитию.

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В ближайшее время администрация Таганрога соберет предложения от бизнес-сообщества относительно налоговых ставок. Учитывать будут сезонность и категории жилья. Размер платы составит не менее 100 рублей в сутки.

Напомним, в июле 2024 года Минфин заявил, что собирается преобразовать курортный сбор в туристический налог. Это будет местный платеж, поэтому муниципалитеты смогут самостоятельно определять необходимость его введения и размеры.

Ставка туристического налога будет расти с 1% от стоимости проживания. С 2030 года её размер увеличиваться не будет.

Как писали Юга.ру, в Ростове-на-Дону с 2025 года введут туристический налог. Ставка составит 1% от стоимости бронирования за одни сутки, но не менее 100 рублей.

Деньги Курорты и туризм Налоги

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