Таганрог вслед за Ростовом-на-Дону собирается ввести туристический налог

20 августа администрация Таганрога сообщила , что в городе планируют ввести туристический налог. Денежный сбор станет дополнительным источником финансирования программы по комплексному развитию.

В ближайшее время администрация Таганрога соберет предложения от бизнес-сообщества относительно налоговых ставок. Учитывать будут сезонность и категории жилья. Размер платы составит не менее 100 рублей в сутки.

Напомним, в июле 2024 года Минфин заявил, что собирается преобразовать курортный сбор в туристический налог. Это будет местный платеж, поэтому муниципалитеты смогут самостоятельно определять необходимость его введения и размеры.

Ставка туристического налога будет расти с 1% от стоимости проживания. С 2030 года её размер увеличиваться не будет.