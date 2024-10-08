РЖД разработали бесплатный велотур из Ростова-на-Дону в Таганрог

Сначала участники отправятся на пригородном поезде из Ростова-на-Дону до станции Неклиновка. Затем в сопровождении гида совершат велотур в Таганрог.

8 октября пресс-служба РЖД сообщила , что в компании разработали туристический маршрут для велолюбителей «В Таганрог через просёлки».

Маршрут протяженностью около 50 км проходит через живописные ландшафты Неклиновского района, в том числе вдоль побережья Таганрогского залива Азовского моря. По пути следования асфальт периодически будет сменяться на грунт.

Первое такое путешествие запланировано на 13 октября. Участие в велозаезде бесплатное. Нужно записаться в состав группы и купить билеты на поезд из Ростова-на-Дону в Таганрог и обратно.