РЖД разработали бесплатный велотур из Ростова-на-Дону в Таганрог

Ростовская область

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Первое такое путешествие запланировано на 13 октября

8 октября пресс-служба РЖД сообщила, что в компании разработали туристический маршрут для велолюбителей «В Таганрог через просёлки».

Сначала участники отправятся на пригородном поезде из Ростова-на-Дону до станции Неклиновка. Затем в сопровождении гида совершат велотур в Таганрог.

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Маршрут протяженностью около 50 км проходит через живописные ландшафты Неклиновского района, в том числе вдоль побережья Таганрогского залива Азовского моря. По пути следования асфальт периодически будет сменяться на грунт.

Первое такое путешествие запланировано на 13 октября. Участие в велозаезде бесплатное. Нужно записаться в состав группы и купить билеты на поезд из Ростова-на-Дону в Таганрог и обратно.

Как писали Юга.ру, РЖД в Новый год запустят два туристических поезда на горнолыжный курорт Сочи. 

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