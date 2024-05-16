Альтернатива электричкам: туристический ретропоезд запустят между Ростовом-на-Дону и Таганрогом

Ростовская область

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  • Социально-профилактическая акция "Час пассажира" © Елена Синеок, ЮГА.ру
    Социально-профилактическая акция "Час пассажира" © Елена Синеок, ЮГА.ру

Пригородный поезд на паровозной тяге начнет курсировать между Ростовом-на-Дону и Таганрогом с 18 мая

С 18 мая между Ростовом-на-Дону и Таганрогом вновь начнет курсировать туристический ретропоезд на паровой тяге, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

Турпоезд с вагоном-спа и сауной:

Поезд будет ходить каждую субботу до конца сентября. Из Ростова-на-Дону состав будет отправляться в 09:35, прибытие в Таганрог — в 11:35. Обратно поезд отходит в 18:07, прибытие в Ростов — в 20:10. В пути не предусмотрены остановки.

Билет в одну сторону стоит 154 рубля, его можно купить в кассах — как на обычную электричку. Количество билетов ограничено.

Как писали Юга.ру, ретропоезд начал снова курсировать по маршруту Туапсе — Сочи — Гагра.

Железная дорога Курорты и туризм Поезда Ростов-на-Дону

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Альтернатива электричкам: туристический ретропоезд запустят между Ростовом-на-Дону и Таганрогом
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