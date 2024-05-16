Альтернатива электричкам: туристический ретропоезд запустят между Ростовом-на-Дону и Таганрогом
Пригородный поезд на паровозной тяге начнет курсировать между Ростовом-на-Дону и Таганрогом с 18 мая
С 18 мая между Ростовом-на-Дону и Таганрогом вновь начнет курсировать туристический ретропоезд на паровой тяге, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.
Турпоезд с вагоном-спа и сауной:
Поезд будет ходить каждую субботу до конца сентября. Из Ростова-на-Дону состав будет отправляться в 09:35, прибытие в Таганрог — в 11:35. Обратно поезд отходит в 18:07, прибытие в Ростов — в 20:10. В пути не предусмотрены остановки.
Билет в одну сторону стоит 154 рубля, его можно купить в кассах — как на обычную электричку. Количество билетов ограничено.
Как писали Юга.ру, ретропоезд начал снова курсировать по маршруту Туапсе — Сочи — Гагра.