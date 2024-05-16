Альтернатива электричкам: туристический ретропоезд запустят между Ростовом-на-Дону и Таганрогом

Поезд будет ходить каждую субботу до конца сентября. Из Ростова-на-Дону состав будет отправляться в 09:35, прибытие в Таганрог — в 11:35. Обратно поезд отходит в 18:07, прибытие в Ростов — в 20:10. В пути не предусмотрены остановки.



Билет в одну сторону стоит 154 рубля, его можно купить в кассах — как на обычную электричку. Количество билетов ограничено.