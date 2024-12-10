ГК ТОЧНО достроила вторую очередь микрорайона «Родные Просторы»

Федеральный девелопер ТОЧНО (владелец — Николай Амосов) устроил праздник для новоселов 25-го литера микрорайона «Родные Просторы»

До конца года компания планирует выдать еще 1,5 тысячи ключей от пяти домов второй очереди.

«Родные Просторы» — один из самых масштабных проектов ГК ТОЧНО. Здесь возводят 29 домов высотностью от 9 до 24 этажей. Комплекс рассчитан на 15 тыс. жителей.

ЖК начали строить в 2019 году. Первая очередь комплекса включала 10 литеров на 2153 квартиры. В конце 2024 года ГК ТОЧНО достроила пять литеров второй очереди. Больше 50% новоселов уже получили ключи от квартир в 25 литере (всего в нем 368 квартир). До конца года девелопер планирует выдать ключи еще от 1556 квартир.

Главная особенность микрорайона — это концепция «город в городе». Она подразумевает оснащение комплекса всей необходимой социальной и коммерческой инфраструктурой: современными школами и детскими садами, фитнес-центрами и торговыми галереями.

В «Родных Просторах» уже открыли парк семейного отдыха, работают детские сады «Веснушки» и «Ладушки» на 500 человек и современная школа, где в две обучаются свыше 3 тыс. детей. В 2024 году последнюю признали «Лучшим социальным объектом Краснодарского края». На территории комплекса возводят еще один детский сад — «Топотушки» — на 380 мест, храм (плановая дата открытия — 6 января 2025 года) и поликлиника. Во втором полугодии 2025-го федеральный девелопер планирует достроить первый фитнес-клуб с открытым подогреваемым бассейном с морской водой в Краснодаре.