Стало известно, когда начнется ремонт Тургеневского моста в Краснодаре

Краснодарский край

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  • © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Вениамин Кондратьев рассказал о предстоящем ремонте Тургеневского моста

4 декабря состоялась прямая линия с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.

Во время эфира на связь вышел житель кубанской столицы Николай. Он указал на плохое состояние Тургеневского моста — там большие трещины и ямы.

«Деньги на ремонт Тургеневского моста в бюджете уже заложены — 3,8 млрд рублей. В следующем году начнется ремонт», — заявил Кондратьев.

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Напомним, в январе 2018 года отремонтировали лишь половину Тургеневского моста. Уже тогда он находился в плохом состоянии.

В ноябре 2022 года мэрия заявила, что Тургеневский мост закроют на реконструкцию, но не уточнила, когда она начнется. Тогда ремонт объекта оценили в 600 млн рублей.

В сентябре 2023-года власти рассказали, что благоустраивать мост будут тогда, когда на это появятся деньги.

В феврале 2024 года на Тургеневском мосту провели ямочный ремонт. В марте чиновники заявили, что документацию для выполнения ремонтных работ нужно скорректировать. Тогда же власти уточнили, что источника финансирования проекта все еще нет.

Как писали Юга.ру, в ходе прямой линии с Вениамином Кондратьевым стало известно, что Троицкий водопровод достроят в 2025 году. 

Благоустройство Вениамин Кондратьев Деньги Краснодар Ремонт дорог Тургеневский мост

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