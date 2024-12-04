Стало известно, когда начнется ремонт Тургеневского моста в Краснодаре
Вениамин Кондратьев рассказал о предстоящем ремонте Тургеневского моста
4 декабря состоялась прямая линия с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.
Во время эфира на связь вышел житель кубанской столицы Николай. Он указал на плохое состояние Тургеневского моста — там большие трещины и ямы.
«Деньги на ремонт Тургеневского моста в бюджете уже заложены — 3,8 млрд рублей. В следующем году начнется ремонт», — заявил Кондратьев.
Напомним, в январе 2018 года отремонтировали лишь половину Тургеневского моста. Уже тогда он находился в плохом состоянии.
В ноябре 2022 года мэрия заявила, что Тургеневский мост закроют на реконструкцию, но не уточнила, когда она начнется. Тогда ремонт объекта оценили в 600 млн рублей.
В сентябре 2023-года власти рассказали, что благоустраивать мост будут тогда, когда на это появятся деньги.
В феврале 2024 года на Тургеневском мосту провели ямочный ремонт. В марте чиновники заявили, что документацию для выполнения ремонтных работ нужно скорректировать. Тогда же власти уточнили, что источника финансирования проекта все еще нет.
Как писали Юга.ру, в ходе прямой линии с Вениамином Кондратьевым стало известно, что Троицкий водопровод достроят в 2025 году.