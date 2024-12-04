В Олимпийском парке Сириуса запретят кататься на электросамокатах

В Сириусе ограничат движение электросамокатов в парках и на пешеходных аллеях

4 декабря пресс-служба Сириуса сообщила , что на федеральной территории частично запретят движение электросамокатов. Это решение приняли для снижения аварийности и травматизма. С марта 2025 года от электросамокатов освободят ландшафтный парк «Музыкальный сад». Кроме того, движение ограничат в Олимпийском парке, где можно будет перемещаться только на выделенных участках. Еще на некоторых улицах и зонах ограничат разрешенную скорость движения.

«Для создания урбанистического баланса, комфорта и безопасности жителей и гостей Сириуса мы будем создавать зоны, свободные от электросамокатов, и ограничивать скоростные режимы», — рассказал глава федеральной территории Дмитрий Плишкин.

Напомним, что в сентябре в Сириусе вступили в силу ограничения для электросамокатов и других СИМов. Узнать о них можно здесь.