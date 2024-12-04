В Олимпийском парке Сириуса запретят кататься на электросамокатах
В Сириусе ограничат движение электросамокатов в парках и на пешеходных аллеях
4 декабря пресс-служба Сириуса сообщила, что на федеральной территории частично запретят движение электросамокатов. Это решение приняли для снижения аварийности и травматизма.
С марта 2025 года от электросамокатов освободят ландшафтный парк «Музыкальный сад». Кроме того, движение ограничат в Олимпийском парке, где можно будет перемещаться только на выделенных участках. Еще на некоторых улицах и зонах ограничат разрешенную скорость движения.
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«Для создания урбанистического баланса, комфорта и безопасности жителей и гостей Сириуса мы будем создавать зоны, свободные от электросамокатов, и ограничивать скоростные режимы», — рассказал глава федеральной территории Дмитрий Плишкин.
Напомним, что в сентябре в Сириусе вступили в силу ограничения для электросамокатов и других СИМов. Узнать о них можно здесь.
В 2020 году министерство транспорта РФ подготовило проект приказа, который предусматривает создание дорожной инфраструктуры для средств индивидуальной мобильности (СИМ). Если изменения внесут в законодательство, то властям необходимо будет предусматривать зоны и дорожки для движения электросамокатов, а также создавать места для их парковки.
Согласно статистике Минтранса, начиная с 2020 года общее количество СИМ в России увеличилось в пять раз, а число поездок с использованием арендованных электросамокатов выросло в 20 раз.
Как писали Юга.ру, ограничения на передвижение на электросамокатах уже ввели в Анапе, в нескольких районах Сочи, на набережной Новороссийска, в парках Краснодара и на Александровском бульваре в центре города.
Также власти Ростова-на-Дону хотят ужесточить правила использования этого транспорта.