«Трубы могли превратиться в решето». На улице Московской в Краснодаре хотят заменить коллектор
Мэр Краснодара предложил модернизировать коллектор на улице Московской, где постоянно случаются провалы в земле
Предыстория. Вечером 27 ноября по адресу улица Московская, 40/2 произошел провал грунта под трамвайными путями на глубине около семи метров.
2 декабря на улице Московской по направлению к Зиповской выявили новый провал. В городе снова поменялась схема движения общественного транспорта. Подобное происшествие произошло в мае.
2 декабря мэр Краснодара Евгений Наумов заявил, что в течение следующих суток рассмотрит со специалистами возможность полноценной замены канализационного коллектора на улице Московской. В городе создали штаб для взаимодействия всех служб и структур. Вместе с «Краснодар Водоканалом» чиновники будут решать, как и по какой трассе прокладывать новый трубопровод.
«За 60 лет трубы могли превратиться в решето. Один прорыв под землей залатали, тут же произошел новый. Мы не можем постоянно рыть землю, круглосуточно откачивать стоки из подвалов домов, тормозить движение из густонаселенного микрорайона», — считает градоначальник.
Он пообещал, что до устранения провала машины и автобусы смогут ходить по безопасной проезжей части в оба направления. Регулировать движение будут сотрудники Госавтоинспекции.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре строят главный коллектор. Трассу длиной 23 км проложат от улицы Яцкова до Западного Обхода. Трубопровод обойдется в 17,3 млрд рублей.