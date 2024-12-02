«Трубы могли превратиться в решето». На улице Московской в Краснодаре хотят заменить коллектор

Предыстория. Вечером 27 ноября по адресу улица Московская, 40/2 произошел провал грунта под трамвайными путями на глубине около семи метров.



2 декабря на улице Московской по направлению к Зиповской выявили новый провал. В городе снова поменялась схема движения общественного транспорта. Подобное происшествие произошло в мае.

2 декабря мэр Краснодара Евгений Наумов заявил, что в течение следующих суток рассмотрит со специалистами возможность полноценной замены канализационного коллектора на улице Московской. В городе создали штаб для взаимодействия всех служб и структур. Вместе с «Краснодар Водоканалом» чиновники будут решать, как и по какой трассе прокладывать новый трубопровод.