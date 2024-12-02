В Краснодаре на улице Московской пустили трамваи. Но через несколько часов образовался новый провал

Из-за провала грунта на улице Московской снова поменялась схема движения общественного транспорта

Предыстория. Вечером 27 ноября по адресу улица Московская, 40/2 произошел провал грунта под трамвайными путями на глубине около семи метров. Общественный транспорт ходил по временной схеме.

Утром 2 декабря департамент транспорта Краснодара заявил, что специалисты «Краснодар Водоканал» закончили восстановительные работы. Общественный транспорт начал курсировать по своему обычному расписанию. Схема движения автомобилей тоже стала прежней.

Однако через несколько часов в ведомстве сообщили, что на улице Московской по направлению к Зиповской произошел новый провал грунта.