В Краснодаре на улице Московской пустили трамваи. Но через несколько часов образовался новый провал

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Краснодар | Телетайп»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Краснодар | Телетайп»

Из-за провала грунта на улице Московской снова поменялась схема движения общественного транспорта

Предыстория. Вечером 27 ноября по адресу улица Московская, 40/2 произошел провал грунта под трамвайными путями на глубине около семи метров. Общественный транспорт ходил по временной схеме.

Утром 2 декабря департамент транспорта Краснодара заявил, что специалисты «Краснодар Водоканал» закончили восстановительные работы. Общественный транспорт начал курсировать по своему обычному расписанию. Схема движения автомобилей тоже стала прежней.

Однако через несколько часов в ведомстве сообщили, что на улице Московской по направлению к Зиповской произошел новый провал грунта. 

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Трамваи № 5, 15, 21 и 22 едут на улицу Декабристов, №8 следует до конечной остановки «улица 40-летия Победы», №1 не будет работать. При этом власти запустили временный автобусный маршрут №0 «Петра Метальникова — КубГТУ». Интервал движения составляет 15 минут.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре до 15 декабря перекрыли улицу Карасунскую. 

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