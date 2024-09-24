В Краснодаре начали строить главный коллектор. Он обойдется в 17,3 млрд рублей

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото с сайта администрации Краснодара
    © Скриншот фото с сайта администрации Краснодара

В Краснодаре начали делать главный коллектор. Трассу длиной 23 км проложат от улицы Яцкова до Западного Обхода

24 сентября пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что в городе начали строить главный коллектор. Его протяженность составит 23,1 км, а мощность — до 150 тыс. кубометров в сутки.

Трасса будет проходить от улицы Яцкова по Западно-Кругликовской, Батуринской, переулку Топольковому, Метальникова, Ростовскому Шоссе, Яхонтовой, Дзержинского до Западного Обхода.

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Масштабный проект обойдется в 17,3 млрд рублей. Средства выделят из Фонда развития территорий, краевого и местного бюджетов. Помимо коллектора, на эти деньги построят три канализационно-насосные станции.

«Там, где нет плотной застройки — это участок около 13 км — трубопровод проложат открытым способом. Остальную часть трассы, чтобы минимизировать неудобства для жителей, выполнят способом микротоннелирования — без раскопки траншей», — заявили в пресс-службе.

Напомним, мэр Краснодара пообещал запустить главный коллектор на «треть города» к 2025 году. 

Как писали Юга.ру, власти Краснодара построят ливневый коллектор на Западном Обходе к 2025 году. Туда будет уходить дождевая вода с городских улиц. 

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