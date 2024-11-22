«Начните уже перерабатывать». Краснодарцев предупредили о сжигании рисовой соломы

В Краснодаре с 22 по 29 ноября будут сжигать рисовую солому. Ранее жители жаловались на сильный смог и запах дыма

Телеграм-канал «МЦУ Краснодар» сообщил , что с 22 но 29 ноября в городе будут «планово» сжигать рисовую солому. Жителей предупредили о возможном запахе гари. «Работы проводятся с учетом розы ветров, скорости ветра и его направления в дневное время. Показатели качества воздуха под контролем», — отметили в муниципальном центре управления.

В 2020 году в Министерстве сельского хозяйства Краснодарского края заявили , что рисовую солому нельзя сжигать ночью и во время сильного ветра. С 22 по 24 ноября ветер в регионе усилится до 28 м/c.

Горожане выразили недовольство в соцсетях и задали наводящие вопросы:

«До этого третий месяц это все было внеплановое».

«Теперь очередь Краснодара всех травить».

«Пожалуйста, просветите горожан, для чего это делается? Есть для кого-то/чего-то в этом благо, материальная выгода? Не нарушается ли экология, не гибнут ли животные. А можно ли пустить рисовую стерню в мирное доброе русло, в какие-либо био-материалы?».

«Сколько можно сжигать, начните уже перерабатывать во что-нибудь полезное. Хватит издеваться над жителями».

«Какие конкретно предприятия будут сжигать рисовую солому?».



Недавно Краснодар накрывал густой туман из-за сжигания рисовой стерни в чеках в Красноармейском районе. Жители массового жаловались на запах гари. Очень низкую видимость фиксировали вблизи водоемов в центре и на востоке города.



Напомним, что в конце октября 2024 года депутат Краснодарского края предложил запретить сжигание рисовой соломы. Это планировали сделать и в 2023 году.



20 ноября «РБК Краснодар» сообщил, что МЧС подготовило проект по запрету сжигания рисовой соломы на землях сельскохозяйственного назначения, запаса и населенных пунктов. Однако депутат Госдумы Дмитрий Гусев считает, что аграриев невозможно заставить самостоятельно утилизировать продукцию. Поэтому покупку агрегатов для сбора соломы необходимо включить в программу господдержки.