«Начните уже перерабатывать». Краснодарцев предупредили о сжигании рисовой соломы
В Краснодаре с 22 по 29 ноября будут сжигать рисовую солому. Ранее жители жаловались на сильный смог и запах дыма
Телеграм-канал «МЦУ Краснодар» сообщил, что с 22 но 29 ноября в городе будут «планово» сжигать рисовую солому. Жителей предупредили о возможном запахе гари.
«Работы проводятся с учетом розы ветров, скорости ветра и его направления в дневное время. Показатели качества воздуха под контролем», — отметили в муниципальном центре управления.
В 2020 году в Министерстве сельского хозяйства Краснодарского края заявили, что рисовую солому нельзя сжигать ночью и во время сильного ветра. С 22 по 24 ноября ветер в регионе усилится до 28 м/c.
«Надругательство над здравым смыслом и памятью о близких»:
Горожане выразили недовольство в соцсетях и задали наводящие вопросы:
«До этого третий месяц это все было внеплановое».
«Теперь очередь Краснодара всех травить».
«Пожалуйста, просветите горожан, для чего это делается? Есть для кого-то/чего-то в этом благо, материальная выгода? Не нарушается ли экология, не гибнут ли животные. А можно ли пустить рисовую стерню в мирное доброе русло, в какие-либо био-материалы?».
«Сколько можно сжигать, начните уже перерабатывать во что-нибудь полезное. Хватит издеваться над жителями».
«Какие конкретно предприятия будут сжигать рисовую солому?».
Недавно Краснодар накрывал густой туман из-за сжигания рисовой стерни в чеках в Красноармейском районе. Жители массового жаловались на запах гари. Очень низкую видимость фиксировали вблизи водоемов в центре и на востоке города.
Напомним, что в конце октября 2024 года депутат Краснодарского края предложил запретить сжигание рисовой соломы. Это планировали сделать и в 2023 году.
20 ноября «РБК Краснодар» сообщил, что МЧС подготовило проект по запрету сжигания рисовой соломы на землях сельскохозяйственного назначения, запаса и населенных пунктов. Однако депутат Госдумы Дмитрий Гусев считает, что аграриев невозможно заставить самостоятельно утилизировать продукцию. Поэтому покупку агрегатов для сбора соломы необходимо включить в программу господдержки.
Как писали Юга.ру, до 2017 года сжигать рисовую солому, как и другие отходы сельского хозяйства, было запрещено. В 2019 году мы рассказывали, как это повлияло на экологию Кубани.
Позже ученые неоднократно призывали запретить сжигание рисовой соломы. Они считают, что «наиболее экологически оправданный метод утилизации рисовой соломы — это ее измельчение, равномерное разбрасывание и запашка в верхние слои пахотных земель».
Заведующий лабораторией прогнозирования качества окружающей среды и здоровья населения ИНП РАН Борис Ревич объяснял, что сжигание любых вещей выбрасывает в атмосферу массу загрязняющих веществ, которые через дыхательные пути попадают в кровь. Так, 2022 году ученые обнаружили частицы сажи в легких нерожденных младенцев.