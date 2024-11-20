«Нас травят?» Власти Краснодара назвали причину сильного смога и запаха дыма
Утром в среду, 20 ноября, Краснодар накрыл плотный туман
19 ноября краснодарцы пожаловались на сильный смог и запах дыма. Очень низкую видимость фиксировали вблизи водоемов в центре и на востоке города.
Утром, 20 ноября, город также накрыл густой туман.
По информации ЕДДС, пожаров в городе не произошло. Запах гари был из-за сжигания рисовой стерни в чеках в Красноармейском районе. МЦУ краевой столицы заявил, что превышения предельно допустимой концентрации химических элементов и их соединений в окружающей среде не выявили.
При этом накануне, 19 ноября, в чате МЦУ люди жаловались на запах гари. Приводим некоторые комментарии:
- «Что за газовая атака? Чем воняло на улице? Нас травят?»
- «Вытравливают из города. Останутся самые стойкие!»
- «Нас реально травят! А кто за это отвечать будет?! Регулярно жгут солому, весь город в дыму! Все эпидемиологические нормы в ....., а администрация молчит?»
- «Чистый воздух, прекрасный климат, море рядом, а на деле то амброзия, то гарь».
- «Невозможно было вечером открыть окно, ребёнок тут же начинал кашлять. Специально посмотрела индекс качества воздуха по PM 2,5 было 78 — плохой».
- «Сирену не слышала, а запах слышала».
Юга.ру проверили индекс качества воздуха на сайте accuweather.com. Показатель средний — 45.
Как писали Юга.ру, ранее кубанскую столицу накрывал радиационный туман. В Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды заверили, что бояться этого природного явления не нужно.