«Нас травят?» Власти Краснодара назвали причину сильного смога и запаха дыма

Утром в среду, 20 ноября, Краснодар накрыл плотный туман

19 ноября краснодарцы пожаловались на сильный смог и запах дыма. Очень низкую видимость фиксировали вблизи водоемов в центре и на востоке города. Утром, 20 ноября, город также накрыл густой туман.

По информации ЕДДС, пожаров в городе не произошло. Запах гари был из-за сжигания рисовой стерни в чеках в Красноармейском районе. МЦУ краевой столицы заявил, что превышения предельно допустимой концентрации химических элементов и их соединений в окружающей среде не выявили.

Читайте также: Депутат Краснодарского края предложил запретить сжигание рисовой соломы

При этом накануне, 19 ноября, в чате МЦУ люди жаловались на запах гари. Приводим некоторые комментарии: «Что за газовая атака? Чем воняло на улице? Нас травят?»

«Вытравливают из города. Останутся самые стойкие!»

«Нас реально травят! А кто за это отвечать будет?! Регулярно жгут солому, весь город в дыму! Все эпидемиологические нормы в ....., а администрация молчит?»

«Чистый воздух, прекрасный климат, море рядом, а на деле то амброзия, то гарь».

«Невозможно было вечером открыть окно, ребёнок тут же начинал кашлять. Специально посмотрела индекс качества воздуха по PM 2,5 было 78 — плохой».

«Сирену не слышала, а запах слышала». Юга.ру проверили индекс качества воздуха на сайте accuweather.com. Показатель средний — 45.

© Скриншот с сайта www.accuweather.com/ru/ru/krasnodar