7 ноября телеграм-канал сайта «Живая Кубань» опубликовал сообщение о смоге в Краснодаре и фиксации опасного содержания химических веществ в воздухе. Экологи напомнили, что каждую осень в Краснодарском крае сжигают около 1 млн тонн рисовой соломы. Они объяснили, чем это опасно для жителей Кубани и других регионов РФ.

«Из-за сжигания рисовой соломы страдают не только жители Краснодарского края, вынужденные терпеть ежегодное задымление местности, но и жители других регионов России: продукты горения с воздушными массами переносятся на тысячи километров, оседая даже во льдах Арктики», — пояснил руководитель АНО «Гражданская инициатива против экологической преступности» Дмитрий Шевченко.