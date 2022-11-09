«Целый химический букет». В Краснодаре заметили смог. Экологи вновь призвали запретить сжигание рисовой соломы
7 ноября краснодарцы заметили смог, который в Краснодарском крае часто появляется из-за сжигания рисовой соломы
7 ноября телеграм-канал сайта «Живая Кубань» опубликовал сообщение о смоге в Краснодаре и фиксации опасного содержания химических веществ в воздухе. Экологи напомнили, что каждую осень в Краснодарском крае сжигают около 1 млн тонн рисовой соломы. Они объяснили, чем это опасно для жителей Кубани и других регионов РФ.
«Из-за сжигания рисовой соломы страдают не только жители Краснодарского края, вынужденные терпеть ежегодное задымление местности, но и жители других регионов России: продукты горения с воздушными массами переносятся на тысячи километров, оседая даже во льдах Арктики», — пояснил руководитель АНО «Гражданская инициатива против экологической преступности» Дмитрий Шевченко.
Он напомнил, что до 2017 года сжигать рисовую солому, как и другие отходы сельского хозяйства, было запрещено. Юга.ру публиковали подробные материалы в 2019 и 2021 годах о том, что изменилось после отмены запрета. Сейчас Шевченко заявил, что «кубанские рисоводы больше 10 лет добивались права сжигать солому, напирая на то, что другие способы ее утилизации снизят рентабельность всего производства риса на 20-30%. Но никаких расчетов не приводилось, хотя это был единственный аргумент рисоводов».
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Кандидат биологических наук и руководитель ресурсного центра «Зеленая цивилизация» Дмитрий Федоров рассказал, что в РФ «наиболее экологически оправданный метод утилизации рисовой соломы — это ее измельчение, равномерное разбрасывание и запашка в верхние слои пахотных земель. При регулярном внесении измельченной соломы в почве увеличивается содержание гумуса, улучшаются физические и биохимические свойства почвы, ее рыхлость и влагоемкость».
Движение ЭКА призвало россиян обратиться в правительство РФ с просьбой запретить сжигание рисовой соломы. Шаблон обращения можно заполнить здесь.
Ученые заявляют о катастрофическом ухудшении климата на юге РФ:
Позицию экоактивистов поддержал доктор медицинских наук, заведующий лабораторией прогнозирования качества окружающей среды и здоровья населения ИНП РАН Борис Ревич. Он объяснил, что сжигание любых вещей (будь то шин или сельхоз-отходов) выбрасывает в атмосферу массу загрязняющих веществ.
«В случае сжигания на полях или открытых площадках в атмосферный воздух попадают соединения серы, азота, бензапирен и оксид углерода, известный как угарный газ, — целый химический букет».
Ученые считают наиболее опасными мелкодисперсные частицы этих соединений, особенно черного углерода, потому что через дыхательные пути они попадают в кровь.
«Это огромная проблема, в первую очередь — для здоровья детей. Ученые уже обнаружили частицы сажи в легких нерожденных младенцев — это тревожный знак, который говорит о необходимости более тщательного контроля за содержанием химических веществ в воздухе», — заявил Ревич.
Он добавил, что сжигание рисовой соломы повышает риск пожаров в населенных пунктах, находящихся рядом с полями. «Утилизация рисовой соломы — технологический процесс, а значит, его должна контролировать экологическая и гигиеническая экспертиза», — заключил доктор наук.