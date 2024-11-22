От летнего тепла до заморозков. Какая погода ожидается в Краснодарском крае на выходных

Краснодарский ЦГМС сообщил , что на Кубани в начале выходных ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Во второй половине прогнозируют дождь, переходящий в мокрый снег и снег. Температура воздуха в регионе 23 ноября ночью — 2-7 °С, днем — 16-21 °С. 24 ноября ночью — от -1 °С до 4 °С, а днем — не выше 3 °С.

На Черноморском побережье ночью 23 ноября — 9-14 °С, днем — 15-20 °С. А 24 ноября ночью — 1-6 °С, днем — 2-7 °С.



Отметим, что в воскресенье, 24 ноября, в Краснодаре прогнозировали ночные морозы до -4 °С. Днем столбик термометра не поднимется выше 3 °С.



Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю рассказала, что в регионе до конца суток 24 ноября действует штормовое предупреждение. В отдельных районах Кубани порывы ветра достигнут 24-28 м/с.



Также с 24 до 26 ноября местами в крае (исключая Черноморское побережье) ожидается гололед в сочетании с ветром с порывами 15-20 м/с, очень сильные дожди. Обещают снег, местами он налипнет на проводах и деревьях.