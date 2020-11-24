Рисовую солому нельзя жечь ночью и когда ветер дует на города и станицы. Спустя полтора месяца после смога минсельхоз Кубани ответил на запрос

Портал Юга.ру публикует ответы министерства сельского хозяйства Краснодарского края на вопросы о сжигании рисовой соломы

Напомним, 14 октября жители Краснодара и ближайших районов ощутили запах гари и заметили плотный смог в воздухе. В соцсетях люди жаловались на кашель. Краснодарский эколог Дмитрий Шевченко рассказал, что вечером датчики зафиксировали экстремально большие показатели загрязнения атмосферы твердыми частицами PM2.5 и PM10 — продуктами горения, которые могут вызывать токсическое поражение легких. По его словам, повышенный уровень концентрации частиц в воздухе отмечался весь месяц до этого. В МЧС тогда сообщили, что проверят информацию о сжигании рисовой соломы. Однако затем пресс-служба ведомства заявила порталу Юга.ру, что результаты этой проверки не будут обнародованы. При этом в ГУ МЧС по Адыгее рассказали, что в республике начали выжигать рисовую солому. Подтвердили сжигание соломы и в краснодарском управлении сельского хозяйства.

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21 октября портал Юга.ру направил запросы в министерство сельского хозяйства и минздрав Краснодарского края, а также в региональное управление Роспотребнадзора по поводу сжигания соломы на полях. Спустя день в Роспотребнадзоре ответили, что в 2020 году от жителей края не поступало жалоб на смог от сжигания рисовых остатков. Между тем после распространения информации в СМИ в крае отобрали пробы воздуха в нескольких населенных пунктах Северского, Красноармейского, Крымского и Темрюкского районов (в Краснодаре пробы не брали) — и результат не показал превышения норм. При этом в Роспотребнадзоре подтвердили, что продукты горения рисовой соломы могут повлиять на здоровье людей. Но только в том случае, если в атмосферу попадет концентрация, превышающая предельно допустимые нормы. На 24 ноября минздрав по-прежнему не прислал ответ на запрос портала Юга.ру. Министерство сельского хозяйства края ответило на запрос только спустя месяц и 23 ноября прислало информацию почтой в редакцию.

В ведомстве указали, что край является основным рисосеющим регионом России. Площадь рисовых оросительных систем составляет 234,4 тыс. га, в 2020 году площадь сева составила около 127 тыс. га. На Кубани занимаются рисом порядка 100 производителей в восьми муниципалитетах: Абинском, Калининском, Красноармейском, Крымском, Северском, Славянском, Темрюкском районах и Краснодаре. По данным министерства, все они сжигают рисовую солому контролируемо, с соблюдением законодательства. Сейчас сжигание соломы в крае завершено. В министерстве не ответили на вопросы портала о том, какие ведомства следят за безопасностью сжигания рисовой соломы, какие существуют иные способы утилизации соломы (помимо сжигания) и почему рисосеющие хозяйства их не используют. Также министерство не прокомментировало, поступали ли в его адрес жалобы на задымление, и не рассказало, существуют ли в крае инвестиционные проекты по переработке отходов производства риса.