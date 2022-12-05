В России хотят запретить сжигание рисовой соломы. От дыма страдают жители Краснодарского края и Адыгеи

В правительстве обсуждают введение запрета на сжигание рисовой соломы. Закон может вступить в силу в 2023 году

Причиной такого решения послужили жалобы жителей Краснодарского края и Адыгеи. Каждую осень регионы накрывает смог. При сжигании соломы в воздух попадают соединения серы, азота, бензапирен и оксид углерода, известный как угарный газ. Экологи говорят, что продукты горения оседают даже во льдах Арктики. На сайте Change.org запустили петицию за введение моратория на сжигание соломы в крае.

По поручению вице-премьера Виктории Абрамченко МЧС подготовило проект постановления о внесении изменений в правила противопожарного режима. Согласно документу, в России хотят запретить сжигание рисовой соломы.

Проект МЧС сейчас находится на этапе публичных обсуждений. Если его подпишет председатель правительства Михаил Мишустин, то с 1 сентября 2023 года сжигать рисовую солому будет запрещено.

Напомним, до 2017 года жечь рисовую солому было запрещено. Поправку в закон предложил внести бывший губернатор Кубани Александр Ткачев, когда занимал кресло главы Минсельхоза. Также этого права долгое время добивались рисоводы, объясняя это тем, что другие способы утилизации снизят рентабельность всего производства риса.

Юга.ру писали, что ранее ввести запрет на сжигание соломы призывали экологи. Чем официальные данные о концентрации выбросов в воздух отличаются от данных экологов, можно прочитать в материале.