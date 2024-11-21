Цветы, время на себя или уборка? Узнали, какие подарки краснодарки хотят получить в День матери

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Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Елена Синеок, ЮГА.ру
    © Елена Синеок, ЮГА.ру

В последнее воскресенье ноября отмечают День матери. Какие подарки предпочитают краснодарки?

В 2024 году День матери отмечают в воскресенье 24 ноября. Накануне праздника Юга.ру провели опрос в телеграм-канале и узнали у читательниц, какой подарок они хотели бы получить.

Большинство (18%) мам предпочли бы живые цветы. На втором месте (14%) среди желанных подарков — время побыть одной. По 6% голосов набрали уборка и помощь по дому и подарок своими руками, а еще 4% краснодарок устроил бы подарочный сертификат. 

«Украшения и брют принимаю в любой день года», — поделилась в комментариях Александра. С ней солидарна и другая участница опроса, Татьяна.

Специально для тех, кто остановился на самом популярном и беспроигрышном варианте подарка, компания «Русский букет» дарит промокод на скидку 10% на первую доставку цветов — «YUGA10» (действует до 24 ноября 2024-го). 

Чего хотят женщины:

Флористы «Русского букета» могут собрать композиции из любимых маминых цветов, например букеты из 101 розы, и бесплатно дополнить подарок открыткой с теплыми пожеланиями. Перед отправкой менеджер отправит в чат фото букета. Статус доставки можно отслеживать на сайте или в приложении компании.

Напоследок делимся тремя идеями для неспешных прогулок в Краснодаре на выходных:

  1. Шоппинг — «Галочка, беру?» Цветные ценники, редкие находки и очереди в примерочные — обзор краснодарских секонд-хендов.
  2. Гастрономическая прогулка по городу, выбирайте: фудмаркеты и фудхоллы, где готовят блюда со всего мира, или четыре гастрономических дворика на улице Красной.
  3. Прогулка-медитация в осеннем Японском саду — вот четыре способа попасть туда без очереди.
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