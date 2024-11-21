Цветы, время на себя или уборка? Узнали, какие подарки краснодарки хотят получить в День матери
В последнее воскресенье ноября отмечают День матери. Какие подарки предпочитают краснодарки?
В 2024 году День матери отмечают в воскресенье 24 ноября. Накануне праздника Юга.ру провели опрос в телеграм-канале и узнали у читательниц, какой подарок они хотели бы получить.
Большинство (18%) мам предпочли бы живые цветы. На втором месте (14%) среди желанных подарков — время побыть одной. По 6% голосов набрали уборка и помощь по дому и подарок своими руками, а еще 4% краснодарок устроил бы подарочный сертификат.
«Украшения и брют принимаю в любой день года», — поделилась в комментариях Александра. С ней солидарна и другая участница опроса, Татьяна.
Специально для тех, кто остановился на самом популярном и беспроигрышном варианте подарка, компания «Русский букет» дарит промокод на скидку 10% на первую доставку цветов — «YUGA10» (действует до 24 ноября 2024-го).
Чего хотят женщины:
Флористы «Русского букета» могут собрать композиции из любимых маминых цветов, например букеты из 101 розы, и бесплатно дополнить подарок открыткой с теплыми пожеланиями. Перед отправкой менеджер отправит в чат фото букета. Статус доставки можно отслеживать на сайте или в приложении компании.
Напоследок делимся тремя идеями для неспешных прогулок в Краснодаре на выходных:
- Шоппинг — «Галочка, беру?» Цветные ценники, редкие находки и очереди в примерочные — обзор краснодарских секонд-хендов.
- Гастрономическая прогулка по городу, выбирайте: фудмаркеты и фудхоллы, где готовят блюда со всего мира, или четыре гастрономических дворика на улице Красной.
- Прогулка-медитация в осеннем Японском саду — вот четыре способа попасть туда без очереди.