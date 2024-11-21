Цветы, время на себя или уборка? Узнали, какие подарки краснодарки хотят получить в День матери

В последнее воскресенье ноября отмечают День матери. Какие подарки предпочитают краснодарки?

В 2024 году День матери отмечают в воскресенье 24 ноября. Накануне праздника Юга.ру провели опрос в телеграм-канале и узнали у читательниц, какой подарок они хотели бы получить.

Большинство (18%) мам предпочли бы живые цветы. На втором месте (14%) среди желанных подарков — время побыть одной. По 6% голосов набрали уборка и помощь по дому и подарок своими руками, а еще 4% краснодарок устроил бы подарочный сертификат.

«Украшения и брют принимаю в любой день года», — поделилась в комментариях Александра. С ней солидарна и другая участница опроса, Татьяна.

Специально для тех, кто остановился на самом популярном и беспроигрышном варианте подарка, компания «Русский букет» дарит промокод на скидку 10% на первую доставку цветов — « YUGA10 » (действует до 24 ноября 2024-го).

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