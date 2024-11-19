В Адыгее введут туристический налог с 2025 года

Адыгея

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  • © Фото irabrester, freepik.com
    © Фото irabrester, freepik.com

Власти республики ожидают, что мера обеспечит поступление денег в местные бюджеты

Предыстория. В июле 2024 года Минфин заявил, что собирается преобразовать курортный сбор в туристический налог. Это будет местный платеж, муниципалитеты смогут самостоятельно определять необходимость его введения и размеры.

Платить его будут компании и лица, предоставляющие жилье.

19 ноября ТАСС сообщило, что в Майкопском районе Адыгеи с 1 января 2025 года введут туристический налог. Именно там находится большинство рекреационных объектов региона.

Заместитель председателя комитета Республики Адыгея по туризму и курортам Бэла Джаримова заявила, что введение налога обеспечит денежные поступления в местные бюджеты.

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В Майкопском районе находятся водопады Руфабго, Хаджохская теснина, Даховская поляна, кордон Гузерипль, плато Лагонаки, Свято-Михайло-Афонская Закубанская общежительная мужская пустынь. Эти и другие объекты ежегодно привлекают в регион тысячи туристов.

В Адыгее активно развивается построенный вокруг месторождений минеральных вод термальный кластер.

Напомним, ранее о турналоге заговорили в Ростове-на-Дону, Таганроге, Краснодаре и Сочи. Ставка — не менее 100 рублей в сутки за номер.

Как писали Юга.ру, с 1 января 2025 года туристический налог будут платить не только отели, но и санатории.

Деньги Курорты и туризм Майкоп Майкопский район Налоги отдых

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