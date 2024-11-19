В Адыгее введут туристический налог с 2025 года

Предыстория. В июле 2024 года Минфин заявил, что собирается преобразовать курортный сбор в туристический налог. Это будет местный платеж, муниципалитеты смогут самостоятельно определять необходимость его введения и размеры.



Платить его будут компании и лица, предоставляющие жилье.

19 ноября ТАСС сообщило, что в Майкопском районе Адыгеи с 1 января 2025 года введут туристический налог. Именно там находится большинство рекреационных объектов региона.

Заместитель председателя комитета Республики Адыгея по туризму и курортам Бэла Джаримова заявила, что введение налога обеспечит денежные поступления в местные бюджеты.