В Ростове-на-Дону с 2025 года введут туристический налог. Кто и сколько будет платить?

В 2025 году в Ростове начнут взимать новый налог с организаций, работающих в сфере туризма

14 августа ТАСС со ссылкой на администрацию Ростова-на-Дону сообщило, что с 2025 года в городе введут туристический налог. Его будут платить организации и физлица, предоставляющие жилье.

Ставка в 2025 году составит 1% от стоимости бронирования за одни сутки, но не менее 100 рублей.