В Ростове-на-Дону с 2025 года введут туристический налог. Кто и сколько будет платить?

Ростовская область

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  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

В 2025 году в Ростове начнут взимать новый налог с организаций, работающих в сфере туризма

14 августа ТАСС со ссылкой на администрацию Ростова-на-Дону сообщило, что с 2025 года в городе введут туристический налог. Его будут платить организации и физлица, предоставляющие жилье.

Ставка в 2025 году составит 1% от стоимости бронирования за одни сутки, но не менее 100 рублей.

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Напомним, в июле 2024 года Минфин заявил, что собирается преобразовать курортный сбор в туристический налог. Это будет местный платеж, муниципалитеты смогут самостоятельно определять необходимость его введения и размеры.

Ставка налога постепенно будет расти, начиная с 1% от стоимости проживания в 2025 году и прибавляя по одному проценту в год до 2029 года. С 2030 года её размер расти не будет.

Как писали Юга.ру, Минфин предложил увеличить налоговую ставку на доходы больше 200 тыс. рублей в месяц.

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В Ростове-на-Дону с 2025 года введут туристический налог. Кто и сколько будет платить?
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