Власти Сочи введут туристический налог вместо курортного сбора. Как это повлияет на отдыхающих?

Власти Сочи заменят курортный сбор на туристический налог. Мера будет действовать с 2025 года

14 октября мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что провёл рабочую встречу с заместителем председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергеем Кривоносовым. Одной из обсуждаемых тем стала замена курортного сбора на туристический налог с 1 января 2025 года. Городские власти проработают вопрос вместе с администрацией Краснодарского края. Напомним, в июле Минфин заявил, что собирается преобразовать курортный сбор в туристический налог. Это будет местный платеж, муниципалитеты смогут самостоятельно определять необходимость его введения и размеры.

Ставка налога постепенно будет расти, начиная с 1% от стоимости проживания в 2025 году и прибавляя по одному проценту в год до 2029 года. С 2030 года её размер расти не будет. В отличие от курортного сбора, налог будут платить сами отельеры. Для этого не придется открывать специальный счет и добавлять нагрузку на персонал. Перечислять налог в бюджет муниципалитета нужно будет не позднее 28 января, апреля, июля и октября, а сдавать декларацию — не позднее 25 числа тех же месяцев. Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Алексей Мусакин считает туристический налог более простым механизмом. По его мнению, он должен «способствовать выходу небольших средств размещения из серой зоны, которые зачастую не показывают реальную загрузку».

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Однако у президента РСТ Ильи Уманского другое мнение. Он считает, что налог со стоимости проживания туристов повысит нагрузку на классифицированные гостиницы. «В конечном итоге эта нагрузка будет переложена на плечи гостей, и стоимость проживания для них увеличится. Мы также должны понимать, что увеличение стоимости путешествий уменьшит привлекательность легальных гостиниц в глазах туристов и негативно скажется на внутреннем туризме в целом», — заявил Уманский. Ранее о турналоге заговорили в Ростове-на-Дону и Таганроге. Ставка — не менее 100 рублей.