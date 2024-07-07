Курортный сбор в России могут заменить на туристический налог. Его планируют ввести уже в 2025 году

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Курортный сбор в России собираются превратить в налог. Ставка может постепенно вырасти к 2029 году с 1% до 5%

3 июля ТАСС сообщил, что Минфин РФ в рамках поправок к законопроекту о налоговых изменениях собирается преобразовать курортный сбор в туристический налог. В ведомстве уточнили, что это будет местный налог, муниципалитеты смогут самостоятельно определять необходимость его введения и размеры.

Ставка налога постепенно будет расти, начиная с 1% от стоимости проживания в 2025 году и прибавляя по одному проценту в год до 2029 года. С 2030 года её размер расти не будет.

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«Налог будет уплачиваться в бюджет по месту нахождения гостиниц: так муниципалитеты получат дополнительный источник финансирования развития муниципалитета. Налог не будет исчисляться со стоимости услуги по проживанию некоторых категорий граждан, в том числе участников специальной военной операции», — уточнили в министерстве.

Как писали Юга.ру, на Кубани зафиксировали рост объемов инвестиций в туристическую отрасль в 40 раз за последние годы.

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